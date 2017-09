No habrá canon que aumente la factura del agua

Definitivamente no habrá otro canon del agua que grave la factura de los malagueños. El pleno de Málaga ha aprobado por unanimidad "descartar" y rechazar" la implantación del canon que había propuesto el PP para financiar obras hidráulicas por valor de 130 millones de euros y a cambio reclama a la Junta de Andalicía que aporte, a través de fondos europeos, una parte importante para cofinanciar estas obras, que en su caso sería de 72 millones de euros, mientras que Emasa aportaría 52 millones y el Ayuntamiento otros 6.

La no aplicación del canon es total. No lo habrá aunque la Junta no participe. El pleno ha rechazado este condicionante que en principio había introducido el PP . Si en última instancia la administración autónoma no participa eeconómicamente, el Ayuntamiento deberá buscar otras vías para financiar las obras programadas que, tambien de mnera unánime, todos los grupos coinciden en que son "urgentes y necesarias" para que la ciudad gane en seguridad frente a las lluvias torrenciales y las inundaciones