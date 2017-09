El pleno vota, con polémica y división, la declaración de apoyo a alcaldes catalanes

Un pleno del Ayuntamiento de Málaga dividido ha respaldado la declaración institucional sobre el 1 de octubre en Cataluña, aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Lo ha hecho con polémica y con división pues la declaración ha salido adelante con los votos favorables del PP, el PSOE y Ciudadanos, mientras los concejales de Málaga Ahora e IU Málaga para la Gente y el edil no adscrito, se han negado a votar y han abandonado el salón de plenos antes de producirse la votación.

Los concejales de estos tres grupos no han querido entrar en el fondo de la declaración, con la que no están de acuerdo, sino que han expresado su rechazo por la "precipitación" con que se abordaba el asunto dado que la declaración del FEMP fue conocida por los concejales esta misma mañana. Los ediles de Málaga Ahora, IU y no adscrito manifestaron su posición favorable a discutir sobre la cuestión catalana, pero se negaron a votar y apoyar un texto "que no podemos valorar pues lo hemos conocido esta mañana".

El PP, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos ha seguido adelante lo que ha permitido que el pleno respalde la declaración de la FEMP que muestra su apoyo "rotundo y unánime" a lo alcaldes y concejales de Cataluña que desempeñan diariamente sus funciones "dentro de la legalidad y con respeto a las leyes". El texto condena "firme y enérgicamente"cualquier tipo de presión coacción, acoso o persecución a los alcaldes y concejales de Cataluña, mientras que "condena" a quienes llevan adelante "actitudes intolerables contra quienes cumplen las leyes".

El texto de la FEMP apoyado por el Ayuntamiento defiende "la legalidad, la convivencia y el cumplimiento y acatamiento de los principios constitucionales" y afirma que "todo" lo que suceda en Cataluña "ha de producirse dentro de la Constituión". Señala por último que "queremos permanecer en este estado de derecho, dentro de las leyes y queremos el respeto total a la convivencia libre y pacífica"