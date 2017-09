Protección Civil de México descarta que haya supervivientes en el edificio donde está Jorge

Las esperanzas de encontrar con vida al malagueño Jorge Gómez Varo, atrapado en un edificio de México DF tras el terremoto del 19 de septiembre, se van evaporando conforme pasan las horas. Además, el director general de Protección Civil de México, Ricardo de la Cruz, reconoce que está prácticamente descartado que se encuentren supervivientes en el inmueble colapsado de Álvaro Obregón 286, donde está el malagueño desde hace 9 días.



De la Cruz, tal y como recoge el periódico mexicano El Universal, subraya que los equipos de rescate han revisados los posibles 'huecos de vida' (espacios entre los escombros donde podrían haber supervivientes) que había en el edificio "y donde podrían haber personas, no hay", indicó. "Todas las personas que hemos encontrados tienen un patrón que iban saliendo hacia la escalera de emergencia, en la parte posterior. No hay ningún espacio donde hayamos encontrado en estos días gente con vida", reiteró lamentándose, según recoge la mexicana Agencia Quadratín. No obstante, reiteró que continuarán las labores de rescate con la misma intensidad para recuperar todos los cuerpos.





Sube a 24 el número de cuerpos sacados de #AlvaroObregon286. Hoy retiraron 2 lozas. Aún habría 22 dentro. Familiares piden conocer nombres pic.twitter.com/N2GUP9f2nC „ Norma García (@norgarciat) 28 de septiembre de 2017

Las labores de búsqueda de las personas atrapadas en el interior del inmueble siguen avanzando con mucha lentitud por las dificultades de acceder al interior con garantías , aunque tras nueve días de trabajosy dos, pertenecientes a mujeres, están pendientes de conocer su nombre. Los últimos cuerpos rescatados fueron recuperados la pasada noche, al sacarse de entre las ruinas a otras dos personas ylo que acelerará los trabajos. No obstante, las lluvías caídas durante la noche han obligado a parar el rescate durante algunas horas. La Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene desplazado a México varias unidades que están colaborando en el rescate en el edificio de Álvaro Obregón 286, donde, donde se presume que está el grueso de los desaparecidos, ya que todavía faltan por localizar a 22 personas.Además, existe un notable descontento entre las familias de las personas que todavía están atrapadas entre los escombros por la falta de información de las autoridades, lo que aumenta la incertidumbre.