Rescatan otros ocho cuerpos sin vida del edificio donde está Jorge Gómez Varo

Poca esperanza queda entre los equipos de rescate que trabajan en el edificio de Álvaro Obregón 286, donde se encuentra atrapado el malagueño Jorge Gómez Varo desde que el 19 de septiembre colapsara el inmueble tras el terremoto de México. Diez días después del seismo, los equipos avanzan en las labores de desescombro y rescate de las personas atrapadas, sumando esta noche pasada otros ocho cuerpos sin vida recuperados de los 22 que quedaban ayer por la mañana. Esto deja en catorce las personas que se estima que siguen atrapadas bajo los escombros.



Las autoridades mexicanas ha puesto en marcha un dispositivo para acelerar la identificación de los cadáveres en la misma zona de los trabajos, con la ayuda de los familiares, por lo que se espera que en las próximas horas se conozca quiénes son estas víctimas.



"No les puedo precisar el número, porque no tengo la información veraz que me permitiera salir y decirles qué número son, porque los primeros que se tienen que enterar son los familiares", declaró Valentín Oñate, portavoz del gobierno de la Ciudad de México, que anunció que daría más detalles en unas horas, cuando tuviera toda la información disponible. Por ahora se han recuperado en las últimas horas 35 cuerpos, de los que 25 ya están identificados, ocho fueron recuperados la pasada noche y dos cuerpos de mujeres llevan varios días sin identificar.



Los trabajos de desescombro continúan lentamente debido a la inestabilidad de la estructura, que colapsó por una mala construcción, lo que ha ido dilatando la entrada de los rescatadores en el interior del inmueble para buscar supervivientes. Los trabajos realizados el miércoles y jueves noche, con la retirada de varias losas de gran tamaño, han facilitado las labores. No obstante, la esperanza de encontrar a un superviviente es escasa. De hecho, desde el pasado 20 de septiembre, cuando se contabilizaron 28 supervivientes rescatados, sólo se han podido recuperar cuerpos sin vida.