Un hombre con problemas de movilidad pide una plaza de aparcamiento cercana

Pedro Cruzado tiene graves problemas de movilidad. Desde hace años, usa un andador pero cada vez se cansa más y ahora prefiere ir en silla de ruedas. Vive en el número 3 de la calle Joselito, en el distrito Carretera de Cádiz, y lleva seis meses batallando para lograr que el Ayuntamiento le ponga una plaza de aparcamiento justo en la puerta de su casa.

En la calle hay otra, en el número 1, que usaba otro vecino que ya no vive, pero lo separan unos cuarenta metros de la misma y acercarse a ella es muy difícil para él. Además, cuando va con su mujer hasta el coche, ella tiene que cerrar la silla y guardarla, porque él solo no puede. «Yo soy minusválido, hay un aparcamiento en la calle pero me coge lejos, tengo un andador y con él me cuesta mucho, así que ahora uso silla de ruedas. Además, ese aparcamiento está ocupado muchas veces por otros coches», recalca. Un vecino suyo, José Cortés, ha intentado echarle una mano hablando con el director del distrito varias veces y mandándole escritos, pero no les hace caso. «Él vino a la calle y vio el sitio, la ubicación y decidió que estaría bien poner el nuevo aparcamiento cerca de los cubos de basura, junto a su portal. Viendo que luego no se hizo, le mandé un escrito. Él dice que sí, que está en ello, pero no sé por qué esa demora». Cortes ha visto a su vecino muchas veces dando la vuelta a la calle hasta que se queda un sitio libre frente al portal. «Es una odisea. Todo el que lo ve lo sabe, da cuatro pasos, se sienta; da luego dos o tres más, se sienta, y cuando va más lejos lleva la silla de ruedas». Cortés añade que ya tiene las tarjetas que le permiten usar estos aparcamientos, ahora sólo falta que se cambie la plaza del número 3 al 1 de la calle, o que, como él dice, se haga uno nuevo y se queden los dos.

Pedro Cruzado insiste en que lleva meses esperando y no recibe respuesta. «Con el andador me cuesta mucho andar. A ver si me ponen el aparcamiento en la puerta», agrega.

La edil del PSOE Begoña Medina los visitó esta semana y comprobó el problema in situ. «No entendemos por qué tanta tardanza, si se trata sólo de cambiar la señalización de un lado a otro. Me reuní con ellos el otro día y me contaron su problema, así que tratamos de ayudarle para que el equipo de gobierno solucione ya esta situación que sufre Pedro, con problemas graves de movilidad».