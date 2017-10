Negocios durante el desayuno

El grupo «Málaga Networking» arrancó hace unos meses con el objetivo de que sus integrantes suban hasta un 30% su facturación - Un grupo de 21 empresas constituye el grupo «Málaga Networking», con reuniones quincenales donde cada integrante ayuda a los otros a conseguir clientes a partir de sus propios contactos

Un grupo de 21 empresas han constituido el grupo «Málaga Networking» con el objetivo de generar entre todos sinergias de negocio que beneficien a cada uno de sus integrantes. La fórmula, que viene siendo aplicada con éxito desde hace algún tiempo por diversos colectivos empresariales o profesionales, consiste en reunirse periódicamente (en este caso una vez cada 15 días a las ocho de la mañana) en un desayuno de trabajo donde cada miembro del grupo ayuda al resto a conseguir clientes a partir de sus propios contactos.

«El objetivo fundamental es la colaboración entre empresarios. Esencialmente, buscamos crear relaciones comerciales basadas en la confianza y el conocimiento de los integrantes para poder establecer vínculos empresariales», afirman los impulsores del grupo, el arquitecto Manuel Navarro;el agente de seguros de Zúrich Miguel Ángel Calero; el responsable de Paneque Asesores Consultores, Manuel Paneque; y el directivo del operador de telefonía Almansur Francisco Fernández.

La selección de las personas que integran «Málaga Network», que arrancó sus reuniones en abril, se basa en la exclusividad de segmento, en el sentido de que cada firma tiene garantizado que su actividad principal y secundaria solo va a ser representada por ella. «Con esto se evitan futuros problemas, ya que, el argumento principal es el establecimiento de nuevos lazos y no de más competencia», señalan. También se considera fundamental que el empresario elegido para acudir a las reuniones tenga un control efectivo de la misma, o dicho de otro modo, que pueda tomar por sí mismo las decisiones.

El objetivo final es que los encuentros del grupo sirva de manera efectiva para generar oportunidades para todos sus integrantes. «Aquí, no solo se habla de números, no perseguimos destacar por nuestra cantidad de miembros, sino que deseamos un grupo sólido donde cada participante genere actividad de negocio. Más cantidad no siempre significa más negocio», señalan.

Los promotores de «Málaga Networking» afirman que el grupo está siempre abierto a incorporar a más miembros que cumplan las condiciones mencionadas. «No nos hemos planteado nunca un número mínimo ni máximo pero lo que sí es imprescindible es que la actividad comercial del nuevo miembro en cuestión no esté cubierta por otro miembro», reiteran.

Búsqueda de clientes

Los integrantes del grupo se marcan como reto el que cada miembro pueda incrementar su facturación entre un 25% y un 30% a partir del negocio que surja de estas reuniones. «Hay que tener en cuenta varios elementos. En esencia, gracias a este tipo de iniciativa, lo que se consigue es tener conocimiento de empresas que, en muchos casos, no conocemos. Así, en nuestro día a día podemos contar unos con los otros y por la propia inercia de los negocios, nos vamos complementando y generando proyectos que van repercutiendo entre las diferentes empresas», afirman.

El día fijado para los encuentros es el martes, ya que al ser inicio de semana permite que los miembros del grupo puedan reunirse posteriormente por separado si así es necesario. «El desayuno tiene un tiempo limitado y en muchas ocasiones, solo da tiempo a dar la tarjeta de visita. La asistencia es obligatoria y hay que venir con chaqueta», comentan.

En las reuniones, que se celebran en el Castillo de Santa Catalina de la mano de Lepanto, lo verdaderamente importante son las intervenciones de los empresarios, que ocupan la primera parte del encuentro. La segunda parte es el desayuno, donde se produce el trato personalizado entre los miembros.

Según explican los integrantes de «Málaga Networking», el mejor baremo que existe para garantizar la eficacia de las reuniones y la aportación que realiza cada miembro al grupo «es el compromiso y la continuidad de todos». Los contactos que aporta cada empresa y el cierre de negocios quedan en el ámbito particular. «No obstante tenemos la libertad cada empresario de agradecer ciertos contactos, intermediaciones o negocios que vamos realizando con éxito», aclaran. Respecto a la posibilidad de crear más grupos de networking, es algo que no contemplan.

«Queremos un grupo fuerte, sólido y exclusivo, en el que ya tenemos lista de espera para entrar. Nuestra metodología se basa en la idea de más cantidad no siempre genera más calidad», dicen.