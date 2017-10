Las obras del instituto de Teatinos empiezan por fin tras 16 años de reivindicaciones

El tiempo corría en contra de las familias de Teatinos desde hace años, y al final éste les ha dado la razón, aunque se ha perdido de forma preciosa. La Consejería de Educación ha anunciado hoy la adjudicación de las obras de construcción del nuevo instituto de Teatinos, una infraestructura educativa muy necesaria y que viene siendo reclamada por los vecinos desde hace 16 años. La presidenta de la Junta, que tomó a última hora cartas en el asunto, anunció que el centro abriría sus puertas en septiembre de 2018. En vista de los plazos hechos públicos de forma oficial y publicados en BOJA, sería una utopía, ya que harían falta 18 meses para que entrara en servicio. Pero la Delegación no descarta que esté listo en menos de 12 meses, según se ha comprometido con los padres.

Así lo reconoce Mar Villlanueva, portavoz de la plataforma Prometo, donde se integran las familias de la zona que llevan años reclamando este centro. La burocracia, en este caso, no solo ha sido lenta, sino por momentos agotadora y desesperante. Años y años de movilizaciones de padres y vecinos de la zona han dado su fruto tres lustros después, y este barrio de la capital, surgido en aluvión y con una demanda de plazas de Secundaria ya completamente insostenible, tendrá su instituto. La actuación, que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 4,7 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 18 meses. Será desarrollada por la empresa Construcciones Luis García Cabeza S.L.

"Nos reunieron hace una semana para informarnos de esa adjudicación para que empezara en el plazo de un mes. Nos dijeron, porque preguntamos mucho, que aunque el plazo previsto en la licitación era de 18 meses, contemplan que la obra dure menos. De hecho, nos pusieron como ejemplo el colegio Indira Gandhi de Mijas, que se ha terminado en 8 meses de plazo", explicó Villanueva, que informa de que se reunió con la delegada Patricia Alba, y con el jefe del Servicio de Planificación Educativa de Málaga, Marcelo Gaitán.

Si no fuera así, los problemas se pueden multiplar. No hay espacio para tantos alumnos, ya que el barrio tiene colegios pero no suficientes institutos para dar cabida a los que van promocinando y pasando de Primaria a Secundaria. La Universidad Laboral ha sido sometida a obras de ampliación, de adaptación de espacios comunes en aulas para dar cabida a más escolares este curso. En concreto, según explica Villanueva, se han creado tres aulas aprovechando las salas de calderas y zonas de almacenamiento. Clases que no estaban terminadas cuando comenzó el curso el pasado 15 de septiembre. "Tenemos la preocupación por lo que puede ocurrir si la obra se demora un curso más, aunque después de la reunión hemos recuperado algo de tranquilidad. Tenemos la esperanza puesta en el próximo curso", asegura Mar Villanueva.

Por su parte, y a través de un comunicado, la delegada territorial de Educación en Málaga, Patricia Alba, ha declarado que "esta adjudicación manifiesta una vez más el compromiso continuo de la Junta de Andalucía en la mejora de las infraestructuras escolares de nuestra provincia, y en particular de esta zona malagueña". También afirmó que "este nuevo instituto supone una inversión muy importante que va a dar respuesta a las necesidades de escolarización en este nivel educativo".

Los trabajos, que permitirán crear 600 puestos escolares, abordarán la construcción de un instituto nuevo de tipología D5, con cinco aulas por cada nivel de Secundaria más cuatro aulas polivalentes. El centro se ubicará en una parcela de 8.750 metros cuadrados y contará con una superficie construida de alrededor de 5.200 metros, distribuidos entre zona docente, zona de administración y espacios complementarios y exteriores.

En la zona docente se ubicarán 20 aulas de educación secundaria obligatoria, dos aulas de música, dos aulas de educación plástica y visual, dos aulas taller, dos laboratorios, dos clases para desdobles y dos salas de apoyo a la integración. Asimismo, el instituto contará con diez departamentos, biblioteca y aula de educación especial con aseo adaptado. Estos espacios se complementarán con otras cuatro aulas polivalentes y un gimnasio dotado de vestuarios.

La zona administrativa albergará los despachos para la dirección, jefatura de estudios y orientación. También habrá una secretaría, conserjería, reprografía, archivo y sala de profesorado, así como despachos para las asociaciones de madres y padres y del alumnado.

El centro dispondrá, asimismo, de una zona de servicios comunes integrada por cafetería, almacén general, aseos para profesorado, alumnado y vestuarios del personal no docente, cuartos de instalaciones y cuartos de limpieza y basura. En el exterior se construirá un porche cubierto, una zona de juegos, dos pistas polideportivas, estacionamiento de vehículos y zona ajardinada.

Esta intervención, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del programa operativo de Andalucía 2014-2020, está incluida en el Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas 2017-2018 de la Consejería de Educación, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación.