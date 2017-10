"La decisión sobre la manzana del Astoria es tan importante que hay que consultar a la ciudadanía"

En Repsol, opta por un gran parque urbano, quiere llevar el metro al Civil de una vez y critica el canon del agua. En 2019, sueña con una confluencia amplia de los partidos de izquierda para desalojar del poder a los populares.

El portavoz municipal de Málaga para la Gente es un hombre de modales y maneras educadas, suaves casi, pero de ideas muy firmes. Tiene un modelo de ciudad en la cabeza que defiende contra quien haga falta, pero ese modelo está muy alejado del que preconiza el PP. En esta entrevista repasa los temas más polémicos de los últimos meses.

¿Qué va a pasar con el canon del agua?

Nuestra posición es contraria a que se grave con un nuevo canon la tarifa del agua y que se pague otra vez por algo que ya se ha pagado. ¿Por qué? Porque ya se han cobrado a Emasa, en distintas operaciones de ingeniería financiera, 169 millones de euros en total desde 1994, por la concesión de las redes de abastecimiento y saneamiento y depuración. Emasa se ha endeudado y esos préstamos que Emasa ha debido pagar lo hemos pagado los malagueños, porque ha repercutido en la tarifa del agua. Pero ese dinero no se reinvirtió en infraestructuras hidráulicas. Ahora tenemos un atraso importante y hay que buscar otras vías de financiación que no pueden volver a pagar los ciudadanos. Las inversiones son necesarias, tenemos una ciudad tercermundista en cuanto a infraestructuras hidráulicas.

¿Está a favor de suprimir o reducir la plusvalía?

No se puede suprimir por ley totalmente. Se pueden arbitrar bonificaciones hasta un máximo del 95%. Venimos reclamando desde 2011 que se apliquen bonificaciones al máximo en determinados casos, en las sucesiones mortis causa, cuando se hereda la vivienda habitual o cuando los niveles de renta no permitan poder pagar el impuesto. Y cuando no se logra un beneficio económico con la venta de un inmueble no debiera de devengarse el impuesto.

El alcalde coincide con ustedes en hacer pública Limasa...

Nosotros apostamos por la municipalización, va a ser más económica para la ciudad y podrían reinvertirse de nueve a doce millones de euros que nos ahorraríamos cada año en más personal y más medios, para tener Málaga más limpia. Asimismo, creemos que una empresa pública hay que gestionarla bien, los trabajadores han hecho concesiones y un esfuerzo, el alcalde no puede poner de excusa a los trabajadores para municipalizar la empresa porque ya han cedido lo que podían ceder.

La Torre del Puerto está generando mucha contestación ciudadana...

Tenemos una oposición muy crítica. No porque se haga un hotel de cinco estrellas, nos parece magnífico; no porque se haga un rascacielos, hay otras partes de la ciudad en las que puede hacerse y puede encajar; sino por el lugar elegido, es un lugar público que debe tener una vocación pública, se sale fuera de la ley el darle un uso hotelero en un puerto, hay que hacer una excepción y un procedimiento de desafección, es una excepción a la Ley de Costas, al PGOU, al Potaum, al Plan de Movilidad Sostenible, porque tendría accesos muy limitados como el Paseo de la Farola y el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla. Es un proyecto especulativo y darle un suelo tan sensible de la ciudad a un proyecto poco claro, que no sabemos ni su viabilidad a medio y largo plazo puede ser un desastre para Málaga y su postal emblemática.

El metro se está eternizando...

Creemos que el alcalde está empeñado en una estrategia de bloquear el metro y creemos que la propuesta es su enésima intención de bloquear un proyecto que no quieren. Nosotros queremos que se haga hasta el Civil como se ha proyectado, en superficie, fue fruto de un acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento y es un paso previo para poder prolongar el metro hasta el norte, que es esencial; es importante recalcar que sólo consiguiendo que el metro llegue al norte, al PTA e incluso a la zona este.

Llevamos años hablando del Guadalmedina. Parece que la idea es embovedarlo, en parte, para hacer grandes puentes-plaza...

El alcalde está anclado en una visión completamente trasnochada, propia de mitad del siglo XX, él siempre ha sido partidario de embovedar el río y convertirlo en un eje norte-sur para el tráfico rodado. Nosotros somos partidarios de una actuación más blanda, sostenible, como un parque fluvial, con terrenos para el ocio, el paseo, instalaciones deportivas. Es una posición muy parecida a la idea ganadora del concurso de Ciedes. La idea de ahora es un sucedáneo del embovedamiento. Si no puedo plantear esto, podemos hacer grandes plazas. Pareciera que el alcalde sustituye un embovedamiento por un embovedamiento parcial.

De la Torre quiere un parque tecnológico vertical en Repsol...

El proyecto está bloqueado porque el alcalde no tiene mayoría para imponer los grandes rascacielos, ni la oposición de izquierdas tiene mayoría para imponer un gran parque en su totalidad. Tenemos un gran apoyo ciudadano. Sobre todo del entorno. Son distritos densamente poblados y necesitan un pulmón verde.

¿Qué solución apoya para el Astoria?

Se ha hecho muy mal desde el principio, si nos retrotraemos años atrás, se hizo mal cuando el Ayuntamiento calificó el suelo como residencial, dio expectativas de negocio a la promotora que compró el edificio, luego cambió de opinión y decidió destinarlo a uso cultural y comprarlo, lo compró a precio residencial, pagando 21 millones de euros, una burrada. Y se hace mal ahora, en un proceso muy poco participativo. Queremos que se haga una consulta ciudadana. La propuesta es dejar la plaza diáfana, la decisión es tan importante que merece la pena consultar a la ciudadanía.

¿Está siendo positivo para la ciudad el Gobierno del PP apoyándose en Ciudadanos?

No. En 2015 había una oportunidad para dar un cambio a 20 años de gobierno del PP. Ocurre como en los largos mandatos, los últimos años suelen ser los peores.

¿Va a haber lista única de Unidos-Podemos o van a ir en coalición en 2019?

No hay una decisión, mi opinión es que se necesita una confluencia amplísima, donde podamos ir todos los partidos que estamos por un modo distinto de gestión de Málaga, más en defensa del interés general, de la mayoría de la población. Los partidos de izquierda nos fuimos capaces de unirnos en 2015 para desalojar al PP, si hubiéramos concurrido juntos Podemos, IU, Equo, Málaga Ahora se hubiera ganado un concejal más mínimo, suficiente para desalojar al PP.