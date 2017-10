Más de 194.000 malagueños sufren alguna patología vascular

Accidentes cerebrovasculares, aneurismas de aorta o isquemias de extremidades son algunas de las patologías vasculares más reconocidas dentro de este campo que trabaja el sistema circulatorio de todo el cuerpo, salvo el corazón y el cerebro. Unas patologías, junto a otras no mencionadas, que afectan a más de 194.000 malagueños.

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular de Málaga, ubicado en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, celebra su 25 aniversario, y lo hace con un amplio programa que desarrolla el viernes en el hospital. Una jornada dirigida a expicar cómo ha evolucionado este ámbito en los últimos años tras su inclusión en la ciudad.

Y es que, en estos 25 años la unidad de Angiología y Cirugía Vascular ha atendido cerca de 160.000 pacientes, de los cuales, 114.000 corresponden a consultar externas y curas, más de 30.000 pruebas funcionales y 14.6000 intervenciones quirúrgicas. Un último apartado que ha evolucionado en gran parte de las patologías de abordarse con cirugía abierta a endovascular, un sistema que consiste en la introducción de catéteres a través de la ingle.

La inclusión de esta unidad ha supuesto cambios relaccionados con la accesibilidad, la inclusión de técnicas que hasta entonces no se desarrollaban y abordar un flujo de pacientes que previamente se desviaba a hospitales de fuera de la provincia.

Con Rafael Gómez Medialdea como jefe de Servicio y director de Angiología y Cirugía Vascular al frente desde el inicio de esta unidad, el doctor Medialdea ha detallado que uno de los mayores esfuerzos de esta especialidad, coordinada con otras muchas, se basa en saber qué pacientes no necesitan ser intervenidos. La apuesta por pruebas no invasivas como la exploración funcional circulatoria, entre otras, son algunas de las que se realizan en el Laboratorio Vascular No Invasivo que acoge el centro hospitalario.



Coste de las nuevas técnicas



La inclusión de nuevas técnicas menos invasivas y que reduce los tiempos del paciente en planta son un avance para el servicio médico y el propio paciente pero a nivel de gasto, es equivalente a las cirugía abierta tradicional, según indicó el doctor Medialdea.

En el caso de la cirugía abierta abdominal, el precio oscila entre los 11.000 euros en la prótesis estándar hasta alcanzar los 50.000 euros cuando se trata de la reconstrucción completa de toda la aorta. En ese tipo de operaciones la mortalidad no llega ni al 4 por ciento mientras que en las que llevan a cabo a través de endoprótesis se reduce al uno por ciento.

Especialidades conectadas



El trabajo conjunto entre unidades como Anestesiología y Cirugía Vacular ha permitido en los últimos años que en solo 20 minutos un paciente crítico que entre por Urgencias con aneurisma esté en el quirófano anestesiado y listo para intervenir. Un tiempo que no alcanza ningún hospital de la región, según el doctor Medialdea, y que se debe al protocolo establecido entre todas las áreas que competen esta intervención. Al año, el Clínico lleva a cabo unas 70 operaciones por aneurisma, el 90 por ciento a través de endocirugía.