Fomento duda de la eficacia de llevar el Cercanías al PTA

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha avanzado hoy que prolongar el Cercanías hasta el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) "no está claro" y que puede existir "ciertos interrogantes" tras los estudios que tiene el Ministerio.

Así lo ha asegurado De la Torre, que el miércolesmantuvo en Madrid un encuentro con el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño. El alcalde ha explicado que el Ministerio maneja estudios en relación con el Cercanías al PTA y que hay "ciertas dudas sobre la eficacia que pueda tener" esta prolongación, que vendría a paliar los problemas de circulación en la zona.

De la Torre ha explicado que el Ministerio tiene estudios, "que no me los entregó" pero "no está tan claro la eficacia" en relación con "los momentos punta" del tráfico. "Tiene sus interrogantes el tema y no está cerrado", ha comentado, además de que "los avances primeros señalan que puede haber ciertos interrogantes de que pueda ser eficaz".

En concreto, ha señalado el regidor, se trata de una cuestión de demanda, ya que, "no es un tema constante de demanda, son momentos puntuales", por lo que "otros vehículos menos potentes, desde el punto de vista del tamaño, se puede atender con más flexibilidad".

No obstante, De la Torre ha incidido en que tiene que ser "objeto de estudio más técnico", por lo que personal de Movilidad del Consistorio tratará "con más detalle" el tema con el Ministerio. "No dejamos el tema por abandonado", ha incidido.

Por otro lado, el alcalde ha explicado que en el encuentro, además de hablar sobre temas generales, trataron, entre otros, el Corredor Mediterráneo, el ferrocarril a Marbella o el 'bypass', que "interesa a Andalucía que se haga y en los mejores términos posibles, pero sobre todo que se haga".

Marbella

Sobre el ferrocarril hacia Marbella ha explicado que habló sobre las ideas que desde la capital se pueden plantear como "una propuesta de reflexión de análisis de diferentes alternativas que aportaremos al Ministerio".

Ha explicado De la Torre de la reunión que sobre el tren a Marbella no se habló en detalle, pero sí que "espero que podamos avanzar desde Málaga con Marbella, con la Diputación, inclusive, con propuestas que podamos articular desde distintas alternativas, pero no excluyamos ninguna desde aquí", para, posteriormente, "profundizar en cuál es la mejor, si la más cercana al litoral y la población o la que puede ser más fácil desde el punto de vista de espacios libres, que es más cerca de la autopista".

De la Torre ha señalado que no toma postura por ninguna de las alternativas, porque, al final, son los estudios técnicos los que tienen que determinarlos. Es más, ha comentado que en el encuentro el secretario le habló de estudios geotécnicos, que el Ministerio contempla hacer en otoño, "pero no concretamos donde".

"Sí coincidía el secretario general conmigo en que a Marbella pueda llegar un tren conectado a la red de alta velocidad, que permita a la costa disponer de un sistema de cierta calidad del servicio y también con el aeropuerto, sin entrar en mas detalles", ha explicado.

No obstante, De la Torre ha señalado que "hay que ir con mucha delicadeza y cuidado, pulsar la opinión, porque son muchas las instituciones llamadas a pronunciarse en este tema y al Ministerio le corresponde un papel más protagonista".



Conexión con Sevilla

Por otro lado, sobre el 'bypass' en Almodóvar del Río (Córdoba), De la Torre ha recordado que el Gobierno tiene un compromiso de que la obra "pueda comenzar en 2018", recordando, además, que la misma "podría haberse hecho cuando se realizó el AVE a Málaga", lamentando que "la Junta no quiso que se hiciera, porque el Gobierno andaluz hizo una apuesta de ferrocarril desde Antequera a Sevilla, y eso, desgraciadamente, echó por el aire este tema".

"No sé hasta que punto esa apuesta de entonces sigue estando presente, más o menos, en la planificación futura y pueda condicionar las decisiones finales de Ministerio y Junta", ha continuado el alcalde, al tiempo que ha añadido que "nosotros hemos dado nuestra opinión del particular", añadiendo que ese condicionante de plazos al Gobierno "le impulsa a seguir en la línea que ellos ya han explicado".

También cuestionado por si se trató en la reunión sobre el soterramiento del tren del puerto, De la Torre ha señalado que "es un tema que hay que hablarlo más con Puertos del Estado" y tratar de obtener fondos europeos.

Corredor Ferroviario

También se ha pronunciado De la Torre sobre el Corredor Mediterráneo, insistiendo, en relación con este proyecto, en "la visión de interés general y Estado".

Para De la Torre, este corredor "es bueno que se haga en España", ya que, ha dicho, "articula el Mediterráneo". "Todo perfectamente conectado al servicio de una economía dinámica, como tiene toda la España Mediterránea y que los puertos del Mediterráneo queden conectados con el corazón de Europa, eso es interesante".

Eso sí, De la Torre ha señalado que debe hacerse "sin perjuicio de la estrategia al puerto de Algeciras y otros puertos andaluces", en alusión al corredor central.

Por ello, para De la Torre hay que tener "la inteligencia de avanzar en los dos sentidos, ir viendo la demanda como va reaccionando", asegurando que hay que "mantener un equilibrio e ir funcionando en base a estudios rigurosos y serios de demanda, de tráfico real, y perspectivas de crecimiento".



Tramo Algeciras-Bobadilla

El presidente de los empresarios malagueños y andaluces, Javier González de Lara, ha subrayado, en la línea ya expresada, que hay un tramo "importantísimo", que la propia Unión Europea ha dado "doble prioridad", como el Algeciras-Bobadilla. "De nada sirven el de Levante, Murcia o Cataluña sin ese tramo, que es vital. Europa comienza en Algeciras, en el Campo de Gibraltar", ha reiterado.

Ha recordado que hay un movimiento "muy sólido", del que forma parte la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), para que haya corredor desde Algeciras hasta Perpignan (Francia); algo que "surge de la sociedad civil".

González de Lara ha insistido a los periodistas en Málaga en que el corredor central es "absolutamente compatible y quien no quiera verlo así se equivoca". Ha abogado, de este modo, por un sistema de infraestructuras ferroviarias "que ha sido radial y todos queremos que sea circular".

"Qué mejor manera de trabajar de manera uniforme en el desarrollo del corredor central, el atlántico, que conduciría directamente a Madrid", se ha preguntado el líder de los empresarios, quien ha insistido a las distintas "instancias empresariales, sociales, políticas y al propio Ministerio que no olviden la importancia estratégica del puerto de Algeciras y la conexión con Bobadilla".

A ello se deberá unir, ha añadido, el nudo "en un futuro no muy lejano" de Antequera, con su ramal a Málaga en su doble vía de mercancías y personas. Igualmente, ha agregado: "que nadie olvide lo que puede ser el puerto seco --de Antequera--, un espacio de distribución logística de primer orden".

En definitiva, a su juicio, decir que los corredores son "incompatibles y que uno es preferente a otro es un error". "Hay un trazado común, Algeciras-Bobadilla y pongamos impulso y presupuesto en el mismo".

Por último, ha destacado que hace unos días la Comisión de Infraestructuras del Congreso aprobó por unanimidad de todos los grupos el calendario del tramo Antequera-Ronda (2018-2020)", una actuación que es buena para Málaga y toda Andalucía".