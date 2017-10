El Ayuntamiento bonifica a los herederos de 2013 y 2014 con el 50% del recibo del IBI

El teniente de alcalde de Economía, Hacienda y Recursos Humanos y portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, ha recordado esta mañana, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, que el Ayuntamiento está bonificando el 50% del recibo del IBI a quienes heredaron en 2013 y 2014 y tuvieron que hacer frente a la importante subida de la plusvalía después de que el Estado dejara de aplicar algunas bonificaciones y subiera el valor catastral de las viviendas. "La persona heredera puede deducir el 50% del IBI si se demuestra que heredó en 2013 o 2014 y su renta es inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) por 1,7", ha explicado, para recordar que esta medida no la tienen muchos ayuntamientos y destacar que, pese a que ahora se estaba aprobando anualmente, ahora se ha decidido prorrogarla sine die.

Ha recordado Conde que quienes heredaron en 2012 o 2015 tuvieron que pagar, pero mucho menos. Sin embargo, aquellos que lo hicieron en 2013 o 2014 debieron abonar una plusvalía mayor. "Se trata de restituir esa diferencia con una bonificación del 50%, eso sí, para personas en situación de especial vulnerabilidad", ha aclarado. "En 2016 y 2017 pusimos esta bonificación mortis causa por el recibo del IBI", ha agregado.

Conde ha señalado que también se ha aprobado esta mañana un reglamento de ayudas al IBI, una iniciativa que no tiene que ver con las ordenanzas fiscales de 2018, que se están negociando ahora con los grupos políticos. La idea de llevar ya a la Junta de Gobierno Local este reglamento estriba en la necesidad de aprobarlo el 1 de enero de 2018.

"Si algo caracteriza a este Ayuntamiento es que fuimos pioneros en el reglamento de ayudas al IBI en 2001, un reglamento que otros consistorios copiaron y que establecía criterios proporcionales para bonificar a quienes menos recursos tienen", ha dicho, para luego recordar que el IBI es un impuesto estatal y no es fácil modularlo. Hemos de hacer una evaluación de los colectivos de especial necesidad para bonificarlos".

Luego, Conde ha explicado que Málaga es uno de los municipios españoles en los que menos IBI se paga, "muy por debajo de grandes capitales, casi la mitad menos que Barcelona o Madrid", ha declarado, para insistir en que "este reglamento no tiene relación con las ordenanzas fiscales, sino que debe ponerse en marcha ya porque si no no entraría en vigor el 1 de enero de 2018". Por último, ha recordado que en 2017 hubo un total de 6.782 expedientes tramitados para personas bonificadas en este impuesto.