La Diputación abre un diálogo con el Ayuntamiento de Málaga por la deuda de 932.225 euros

La Diputación Provincial de Málaga confirmó ayer que el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos acordó en su último consejo de administración interponer un recurso ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo contra el requerimiento de pago que le hizo el Ayuntamiento de la capital por una deuda de 932.225 euros referente a la tasa de residuos de los años 2004 y 2005. Sin embargo, fuentes de la institución supramunicipal informaron de que aún no se ha materializado el recurso e insistieron en que van a abrir un diálogo con el Consistorio para solventar el problema.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, por su parte, criticó que el Consistorio tarde más de diez años en cobrar una deuda a la Diputación, dejando que prescriba, «y no tarda ni tres meses desde el fallecimiento de un familiar para cobrar a los herederos plusvalías de miles de euros que suponen más de 19 millones al año».

Así, el consejo de administración del Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, presidido por Francisco Delgado Bonilla, acordó reunirse de urgencia el 28 de septiembre para, según consta en el orden del día, «adopción de acciones judiciales contra la reclamación del Ayuntamiento de Málaga». En concreto, se explica que el 9 de mayo de 2017 el Consistorio notificó al consorcio, que pertenece a la Diputación, la existencia de una deuda por 932.225,79 euros en concepto de tasas por vertidos en 2004 y 2005.

El 29 de mayo de 2017, el consorcio interpuso un recurso contra el requerimiento de pago que había efectuado el Ayuntamiento a la Diputación, pero el 19 de julio de este ejercicio la institución local desestimó las alegaciones del consorcio, por lo que se acordó en el consejo de administración interponer «un recurso Contencioso-Administrativo frente al acuerdo del Ayuntamiento de Málaga, Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, por el que se exige el pago de la deuda».

El consorcio alegó que no tuvo conocimiento de la deuda hasta mayo de 2013 y que en esa fecha se pidió copia de la ordenanza municipal reguladora del tributo y del expediente. «Sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de cuatro años desde los citados requerimientos, a día de hoy ustedes no han cumplido con los mismos y no nos han hecho entrega del expediente, por lo que seguimos sin conocer si se han cumplido los requisitos legales que darían lugar al nacimiento de una obligación tributaria de la que seamos deudores». Asimismo, se alega que la deuda está prescrita al haber transcurrido en exceso los cuatro años que establece la norma y que este asunto ya fue objeto de materia judicial.

El Ayuntamiento desecha en su escrito de contestación las alegaciones. «En ningún momento, el consorcio ha alegado formalmente la no realización de los servicios prestados ni en consecuencia la inexistencia del hecho imponible, a pesar de las notificaciones practicadas por esta administración en la que ha tenido la oportunidad de recurrir, por lo que no se ha vulnerado su derecho de defensa».