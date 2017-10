El PSOE lanza una campaña para acabar con "el expolio" de las plusvalías por herencia

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga presentó ayer una campaña para pedir aumentar las bonificaciones en las plusvalías por herencia, algo que los socialistas consideran «un expolio».

«La campaña es para explicar a la ciudadanía el efecto tan negativo que se está viviendo con las plusvalías por herencia, en contraprestación a un impuesto de sucesiones que el Partido Popular pide eliminar y que sólo afecta a aquellos que heredan más de un millón de euros. Resulta obvio que Paco de la Torre, Bendodo y Moreno Bonilla han engañado a la gente, confundiendo sucesiones, que sólo pagan millonarios, con plusvalías, que pagan la gran mayoría de malagueños y malagueñas», dijo el portavoz socialista, Daniel Pérez.

Para Pérez, en el pasado pleno «se vivió un hecho lamentable: el Partido Popular y Ciudadanos bloquearon nuestra moción para eliminar los requisitos de convivencia que hacen imposible el acceso a las bonificaciones en casos de herencia. Pero no fue un no al PSOE como intentaron justificar, fue un no a un clamor vecinal que hoy trasladamos con esta campaña».

El edil socialista estuvo acompañado del grupo municipal, así como de la Plataforma de Afectados por las Plusvalías por Herencia en Málaga, una plataforma que ha nacido justo cuando comenzó este debate, poniendo sobre la mesa ejemplos sobre las situaciones a las que han tenido que hacer frente cientos de malagueños y malagueñas, «que no han pagado un euro por el impuesto de sucesiones, pero sí miles de euros por las plusvalías municipales», afirmó.

De esta manera, la campaña aborda en un folleto explicativo, que será repartido por todos los barrios de Málaga, la problemática de las plusvalías, que «en muchos casos es invisible, pero que está afectando a muchos malagueños. Es el momento de que entre todos acabemos con la injusticia y el expolio que supone cobrar las plusvalías por herencia al 100% como sucede en este momento», apuntó Pérez.

Cabe recordar que en la actualidad Málaga aplica el gravamen más alto en las plusvalías, un 29% sobre 30, lo que hace que los malagueños paguen por heredar una casa con un valor catastral de 100.000 € un recibo de plusvalía de 15.000 €, dice el portavoz. «No queremos que nadie tenga que endeudarse o incluso rechazar su herencia por no poder hacer frente al pago de las plusvalías», afirmó el portavoz.

Entretanto, la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Plusvalías por Herencias, María Rubio, detalló cómo, al fallecer su madre, se vio obligada a afrontar el pago de 3.000 euros en concepto de plusvalías por herencia, y nada por Sucesiones. «En ese momento y con las circunstancias personales en las que me encontraba tuve que pedir un préstamo para pagar la plusvalía», aseguró.

Así, indicó que «la plataforma de la que es portavoz cuenta cada vez más con un mayor número de integrantes, que se encuentran en la misma situación y que están exigiendo la bonificación completa de las plusvalías por herencias».