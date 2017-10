El PSOE denuncia la instalación de una pizzería en el edificio del Museo Taurino

El presidente y portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha denunciado que el empresario del Museo Taurino ha instalado una pizzería y una terraza de copas en el edificio de la Plaza del Siglo. Conejo ha recordado que la Diputación aprobó la rescisión del contrato con Juan Barco en abril de este año, pero ante la inacción del equipo de gobierno del PP, que permitía que tanto la tienda como el restaurante ubicados en el edificio siguieran funcionando, PSOE y Ciudadanos, socio de investidura del PP en la institución provincial, exigieron el desalojo forzoso. "Meses después, el empresario sigue ocupando y explotando irregularmente el edificio de la Plaza del Siglo", ha afirmado Conejo, que ha pedido explicaciones al presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y ha criticado su connivencia con el empresario.

"No es admisible que llevemos meses con un acuerdo plenario de desalojo forzoso y en vez de ejecutarlo se cambia el restaurante por una pizzeria y una terraza de copas. Todo lo vinculado a este museo taurino es un disparate", ha dicho Conejo, que ha añadido que "lo peor es que Bendodo lo ha permitido todo". "A día de hoy la Diputación no ha abierto expedientes por la cesión a terceros que se ha estado realizando del restaurante y la tienda a sociedades distintas a la concesionaria, algo totalmente prohibido en el pliego", ha apuntado. "Cada día que pasa se comprueba que Juan Barco no quería montar un Museo Taurino, quería explotar la terraza del edificio y la tienda. Nadie entiende que se apruebe un desalojo y el resultado sea montar una pizzeria y una terraza de copas. Vamos a exigir que se abran expedientes por todas las irregularidades cometidas desde el primer minuto. Bendodo no puede seguir protegiendo a este empresario", ha adelantado.

"Cada día es más evidente que existe connivencia entre el presidente de la Diputación y este empresario para ocupar de manera irregular e ilícita un edificio público de todos los malagueños y malagueñas. Bendodo tiene que explicar si el equipo de gobierno tiene un acuerdo no público para seguir beneficiando a este empresario aún incumpliendo la ley. Queremos saber por qué el empresario sigue en este edificio, por qué no se ha agilizado la rescisión del mismo", ha afirmado Conejo.

"El Museo Taurino ya no es solo el gran fiasco del presidente de la Diputación y del equipo de gobierno del PP, sino la gran vergüenza", ha asegurado. Conejo ha vuelto a pedir a Bendodo que aclare la relación contractual que tiene Juan Barco para instalar una pizerría y una terraza de copas en el edificio de Plaza del Siglo.

El portavoz socialista ha recordado que en abril la Diputación aprobó la rescisión de la cesión demanial; es decir, la rescisión de la cesión del edificio de Plaza del Siglo al empresario Juan Barco para el Centro de Arte de la Tauromaquia, conocido como Museo Taurino. Sin embrago, el empresario siguió ocupando de manera irregular el edificio propiedad de la institución. "Más de 1.500 metros cuadrados que viene ocupando sin cumplir ninguno de los compromisos adquiridos, además de ceder a terceros la tienda y el restaurante cuando estaba totalmente prohibido en el pliego de condiciones", ha criticado.