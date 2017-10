El PSOE insiste en la apertura permanente de la segunda pista del aeropuerto Málaga

El diputado nacional del PSOE por Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a la apertura permanente de la segunda pista del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y que incluya el personal neceario para garantizar su buen funcionamiento, incluido un segundo parque de bomberos.

Así, ha incidido en que este aeropuerto, "principal puerta de entrada del turismo, no puede permitirse mantener la falta de calidad en los servicios y en las instalaciones ni una segunda pista inoperativa".

A su juicio, es "inadmisible" que sea el único aeropuerto de España con dos pistas "que no se dota de personal necesario y no se utiliza de manera normalizada". Para Heredia, el uso de una única pista "supone grandes perjuicios económicos y de tiempo para compañías aéreas y pasajeros".

"Al contar con una única pista para aterrizajes y despegues, las aeronaves deben recorrer distancias mucho mayores en aproximación -llegada- y soportar mayores tiempos de espera antes del despegue", ha explicado el diputado.

Actualmente, la segunda pista de este aeropuerto, inaugurada el 25 de junio de 2012, "está siendo infrautilizada, a pesar del incremento de más de 17 millones de pasajeros al año". Las previsiones de pasajeros para este año 2017 son alcanzar los 18 millones de pasajeros, "que supera con creces las previsiones realizadas para tener las dos pistas abiertas", según Heredia.

"Es falso que se abra a demanda"

El socialista ha calificado de "totalmente falso" que la segunda pista se abra "a demanda", como señalan la empresa y el Gobierno central: "Según los sindicatos sólo se está abriendo por las mañanas y hay picos por las tardes que superan franjas horarias de las mañanas que sí está abierta la segunda pista".

En este sentido, ha indicado que los sindicatos señalan que los motivos reales por los que ni el Ministerio de Fomento ni la propia Aena han decidido operar la segunda pista de manera real es "el proceso privatizador que el Gobierno ha estado realizando en esta empresa pública, en la que han prevalecido los recortes de gastos para que las cuentas de Aena apareciesen saneadas en lugar de primar el servicio básico y público que desempeña".

Heredia ha señalado que la excusa puesta siempre por el Ministerio de Fomento, según los agentes sociales, de que no existían plazas ya que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no lo permitían, "este año ya no sirve".

Así, ha recalcado que se han firmado en el acuerdo entre la Coordinadora Sindical Estatal (CSE) y el Grupo Aena 256 plazas para el año 2017, "lo que ya no supondría ningún problema para completar la plantilla". Asimismo, ha apuntado, otro impedimento para la puesta en funcionamiento de la segunda pista es la falta de recursos humanos, concretamente de personal de bomberos, en horario de 24 horas.

En este sentido, ha recordado que el 14 de enero de 2009 la representación laboral del aeropuerto malagueño, junto con la dirección del mismo y ratificadas por las representaciones estatales tantos sindicales como de la empresa, acordaron la ampliación de plantilla del colectivo de Servicio de Extinción de Incendios (SEI) hasta contar con un total de 12 jefes de dotación y 72 bomberos.

"Todas las plantillas fueron cubiertas excepto las del colectivo de bomberos. Actualmente, faltan seis jefes de dotación y 24 bomberos para cumplir con lo acordado", ha expuesto el diputado socialista por Málaga.

Además, ha agregado, el 14 de enero de 2014 se firmó también entre la representación laboral del centro y la dirección del aeropuerto un acuerdo para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo impuestas por Aena en la que se pactaba las condiciones para poder abrir la segunda pista.

"La operatividad total y permanente de la segunda pista supondría una notable mejora en la seguridad de las operaciones aéreas, así como en la calidad del servicio, lo que beneficiaría a usuarios, a compañías aéreas y a las economías malagueña y andaluza", ha reiterado Heredia.

Igualmente, ha insistido en que operar 24 horas esa segunda pista, con su dotación de bomberos, "permitiría también aumentar la protección contra incendios de terminales, aparcamientos y hangares, aumentando por tanto la seguridad de toda la infraestructura aeroportuaria, de ahí que sea fundamental la dotación del segundo parque de bomberos con la plantilla necesaria".