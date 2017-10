La media de la plusvalía por herencia en Málaga es de 1.300 euros

Las bonificaciones crecieron un 82% el año pasado y el importe bonificado se incrementó un 102%

Un total de 14.000 malagueños presentaron la liquidación del impuesto de plusvalía en 2016 tras haber recibido una casa herencia al haber fallecido un familiar, lo que se conoce como mortis causa. Ello supuso que el Ayuntamiento ingresó un total de 19 millones de euros, de forma que cada uno de ellos abonó a las arcas municipales una media de 1.357 euros, según explica el teniente de alcalde de Economía, Hacienda y Recursos Humanos y portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde.

En las últimas semanas, el Grupo Municipal Socialista ha iniciado una campaña para que se reduzca al mínimo el pago del impuesto de plusvalía en casos de herencia, pero Conde recuerda que el Ayuntamiento ingresa 19 millones de euros por este apartado, una cifra que de eliminarse supondría un importante agujero en las arcas municipales. Esos ingresos suponen un 2,5% del total del presupuesto municipal (750 millones de euros).

«Desde 2014 venimos introduciendo bonificaciones en los casos de mortis causa, se ha ido aumentando el número posible de beneficiarios y reduciendo el de la cuantía. Se ha ampliado así el tanto por ciento de bonificación hasta el 95% y se ha aumentado el valor catastral máximo por el que se pueden beneficiar los ciudadanos. Cada vez hay más viviendas que tienen valores catastrales de hasta 250.000 euros, que reciben una bonificación del 50%, y de hasta 100.000 euros, que reciben el 95%», reflexiona Conde, quien recuerda que más del 80% de las viviendas en Málaga poseen un valor catastral inferior a los 100.000 euros.

Recuerda el portavoz del PP en el Consistorio que este impuesto tiene una particularidad: el heredero cuenta con hasta seis meses para presentar la liquidación y otros seis para liquidarlo, por lo que no existe ahora una repercusión total en los datos que muestran las bonificaciones de 2016 y 2017. Conde destaca que hay un aumento del 37% en las liquidaciones mortis causa en relación en 2016 y en relación a 2015 y, sin embargo, ha caído un 8% la recaudación. «Se ingresa menos porque se empieza a bonificar, hay más liquidaciones y un importe menor».

En 2016 fueron bonificadas 1.853 liquidaciones, el 13,24% del total y un 82% más que el ejercicio anterior; por contra, el importe bonificado creció más del doble, un 102%, hasta los 1,61 millones de euros, «que es la cantidad que el Consistorio deja de ingresar».

«El camino de bonificar las plusvalías es progresivo y creemos que ha de tender a cero, pero ello debe corresponderse con el equilibrio presupuestario. ¿Qué pretendíamos con estas bonificaciones? Garantizar el derecho a la vivienda en casos en los que una persona heredaba del marido, la esposa o sus padres y debían hacer frente a la plusvalía sin tener dinero para ello. El requisito de convivencia, que es el que quieren eliminar, garantiza que la bonificación llegue al 95%», subraya.

El edil también recalca que Málaga ha optado por no cobrar el impuesto de plusvalía cuando se vende una casa y no ha existido un incremento del valor del suelo, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, algo que muchos ayuntamientos no han hecho. Ahora, hay una comisión de trabajo en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que dará sus frutos a medio plazo y el Gobierno tiene que legislar al respecto. «No sabemos cuál va a ser el impacto de la venta a pérdida, pero puede estar en torno a los 19 millones de euros», declara, es decir, otra importante cantidad que tampoco ingresaría el Consistorio malagueño para hacer inversiones. «A diferencia del resto, somos el único Ayuntamiento que no está pasando al cobro las ventas a pérdida, otros siguen cobrando y dicen que dejarán de hacerlo cuando cambie la norma. Nosotros hemos parado para no causar más agravios», reseña. También se pregunta Conde si habrá retroactividad en este aspecto, es decir, si los que ya pagaron por esta causa antes de la sentencia tendrán derecho o no a reclamar el dinero.

El PSOE ha pedido la eliminación del requisito de convivencia en la plusvalía mortis causa y, de hecho, se aprobó en una comisión de pleno con la abstención del PP, pero en el pleno los populares y Ciudadanos aplazaron el intento socialista, que secundó la oposición.

«El equipo de gobierno tiene un acuerdo con Ciudadanos para ir poniendo más bonificaciones en el apartado mortis causa, así como ampliar el número de casos y reducir los requisitos», señala el portavoz del equipo de gobierno.