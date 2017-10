Ciudadanos propone dedicar una calle de Málaga a la Policía y la Guardia Civil

Ciudadanos ha propuesto que se dedique alguna calle de Málaga a la Policía Nacional y a la Guarcia Civil, especialmente tras la crisis provocada en las últimas semanas por la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña y la presión de los independentistas catalanes. Así se pide en una moción que ha presentado este lunes por la mañana el portavoz de Cs, Juan Cassá, que ha estado acompañado por miembros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y del Sindicato Unificado de Policía (SUP). "La Policía y la Guardia Civil son los garantes de nuestras libertades y derechos, son nuestros aliados y no nuestros enemigos", recalcó Cassá, quien insistió en que "el Ayuntamiento de Málaga tiene que sumarse institucionalmente a este apoyo y dedicarles una calle".

Para el portavoz naranja, no es de recibo el hostigamiento al que estos cuerpos se han visto en fechas recientes: "Hemos visto a agentes hostigados, acosados en sus hoteles, víctimas de escraches, insultados, humillados... No lo podemos tolerar". Cassá ha subrayado que esta moción, que coincide en el entorno del 12 de octubre, no es exclusivamente producto de los últimos acontecimientos en Cataluña, sino que obedece a la acción de estos cuerpos durante la democracia, en coyunturas difíciles como la terrorista.

"Tenemos unos cuerpos ejemplares y referentes en Europa. La Policía y Guardia Civil garantizan nuestro marco democrático, nuestra convivencia frente a quienes quieren romper y dividir, frente a quienes se saltan la ley", ha añadido el portavoz municipal de Ciudadanos, quien puso el acento en las difíciles condiciones en las que a veces se enfrentan los agentes.