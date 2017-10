Pablo Alborán regresa en Gibralfaro

El artista ya ha desvelado No vaya a ser y Saturno, dos de las doce canciones de su nuevo trabajo - El Ayuntamiento de Málaga valora el impacto para la ciudad que supondrá la presentación del disco en el Castillo de Gibralfaro

El esperado último trabajo del malagueño Pablo Alborán, Prometo, será presentado el jueves, 19 de octubre, en el Castillo de Gibralfaro tras el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Málaga y Warner Music Spain S.L, convenio que fue aprobado ayer por la junta de gobierno local. La firma de este acuerdo no representa ninguna contraprestación económica por ninguna de las partes.

A través de sus perfiles en redes sociales el solista malagueño ha ido desgranando el contenido de su último trabajo. Empezó publicando el 29 de septiembre el videoclip de la canción No vaya a ser, un single que ya adeantó el pasado 8 de septiembre de manera simultánea junto con otro titulado Saturno y que forma parte de su nuevo trabajo. El videoclip de este primer tema convierte en imágenes la evolución del artista a una música «más rítmica y eléctrica, con un lenguaje visual muy diferente a sus anteriores vídeos», como señalaba en una nota Warner Music, la promotora del cantante. Producido por Dear Wonder, el vídeo se grabó en Madrid este verano bajo la dirección de Salvador Moreno (BAM) y cuenta con la participación de un grupo de bailarines con coreografía de Sergio Alcocer y con una dirección de arte que «ha cuidado al máximo el estilismo, los tonos y las texturas».

Saturno, Prometo, No vaya a ser, Cuerda al corazón, Lo nuestro, Vivir, Tu refugio, La llave, Idiota, Boca de hule, Curo tus labios y Al paraíso. Estas son las doce canciones que componen el nuevo disco de Pablo Alborán, cuyo título, Prometo, desveló el cantautor malagueño el 10 de octubre a través de su cuenta personal de twitter junto con la fecha de lanzamiento, el 17 de noviembre, aunque las reservas del mismo se pueden realizar desde ayer.

Desde el Ayuntamiento de Málaga se considera como «una gran noticia para Málaga» que el cantante malagueño haya elegido su ciudad para la presentación de este trabajo, según explicaron ayer el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, y la concejala de Deportes, Elisa Pérez de Siles. Conde aseguró que este convenio de colaboración «trae consigo una buena noticia para Málaga en esa imagen que tiene tan potente y atrayente y que hará que se multiplique su proyección de forma internacional y exponencialmente». «Para nosotros es de agradecer que un malagueño internacional que lleva el nombre de la ciudad por donde va se fije en la ciudad que le ha visto nacer y crecer como persona y como artista para que nos proyecte como una gran ciudad internacional», dijo Conde.

Prometo, según explicaba el propio artista, es su trabajo más ambicioso musicalmente y abre su universo de sonidos a un ámbito más internacional. Después de dos años de descanso, Alborán vuelve con más fuerza que nunca y lo hará en el Castillo de Gibralfaro, un lugar que no le es ajeno ya que en septiembre de 2011 actúo durante la gala anual de los Premios Andalucía de Turismo, donde interpretó Solamente tú, Perdóname, Miedo y No te olvidaré, esta última puso voz a la campaña turística de Andalucía 2011 bajo el nombre «Vacaciones en Andalucía».



Dos años ausente

Tras dos años de silencio el cantante reveló en septiembre en El Hormiguero que necesitaba parar, regresar a Málaga y refugiarse en su familia y en sus amigos. Una decisión que explicó en directo en antena. «Fue un día de concierto, en los bises me di media vuelta y cuando salí a beber agua, me acuerdo que abracé a Esperanza, que trabaja conmigo, y le dije: Quiero irme a casa. Y entonces me miró y me dijo: ´¿Tú quieres ir a casa? Mañana nos vamos para casa´. Y, al rato, dije, voy a terminar lo que tengo, voy a cambiar el chip, pero necesito desconectar, necesito realmente volver a la calma. Y tenía la cabeza en el próximo disco, en poder componerlo con tiempo, sin prisa, sin fecha... Necesitaba vivir un poquito y vaciarme».

El cantante malagueño explicó en el programa televisivo lo que ha hecho en estos dos últimos años alejado de los escenarios. «He vuelto a estudiar música, a estar en casa, con mis amigos de toda la vida y encontrar la normalidad». Y añadió: «Mi peor enemigo he sido yo mismo, necesitaba hacer un impasse. El problema lo tenía yo. Mi peor enemigo creó que he sido yo. A ver, tampoco ha sido un drama. Ha habido momentos en los que simplemente decía: Necesito parar un poquito. Nada de pánico escénico, ni llegué a odiar la profesión. Simplemente era una cuestión de que tenía que hacer un impasse, porque yo soy mi peor enemigo. Bueno, lo era, ya no lo soy».

Pablo explicó que «necesitaba volver a la calma y tenía en la cabeza este disco y quería componerlo con tiempo, sin prisa, sin fecha... Necesitaba vivir un poquito. Simplemente vivir».

Ayer ya se conoció la fecha. El jueves 19 en Gibralfaro.