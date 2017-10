PP e IU coinciden en calificar de insuficientes a los presupuestos de la Junta para Málaga

Los presupuestos de 2018 para Málaga, presentados el pasado miércoles, han logrado poner de acuerdo al PP y a IU. Ambas formaciones, acostumbradas a ser antagónicas, coincidieron este viernes en calificar de insuficiente a la memoria económica aprobada por el PSOE y Ciudadanos. En concreto, ambas formaciones tienen quejas, tanto sobre el reparto, como de la cantidad de las partidas.

Por parte de los populares, se pronunció el portavoz del equipo de Gobierno, Carlos Conde, asegurando que los presupuestos no están en relación con la aportación que realiza Málaga. «No se está devolviendo a la ciudad ese esfuerzo que hace en el mantenimiento de las cuentas públicas andaluzas». También afeó Conde las formas de la presentación. Otro año más, las cuentas no se han provincializado. Un hecho que admitió el propio delegado del Gobierno de la Junta, José Luis Ruiz Espejo, durante la propia presentación de los presupuestos. Para el portavoz de los populares constituye una intención de difuminar las partidas para evitar que se aprecien «las grandes carencias que el presupuesto va a tener». En este sentido, incluso, llegó ha hablar de unas cuentas «opacas».

Aunque adelantó que sus esperanzas son mínimas, espera que los presupuestos se puedan enmendar en el trámite parlamentario, y que se puedan incluir o modificar partidas que vayan destinadas a Málaga. «Están obligados, más que nunca, a escuchar la voz del pleno municipal, donde los grupos políticos, no sólo el equipo de gobierno, pidieron incorporar aquellas inversiones aprobadas en este pleno». «La Junta anuncia inversiones, pero luego no las ejecuta», sentenció.

Especial mención tuvo para el metro de Málaga. Una obra que se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para la ciudad. Estamos ante «una inversión que se nos anuncia como una gran sorpresa para los malagueños», aseguró, sin embargo, que representa «la incapacidad del Gobierno andaluz de haber gestionado las líneas de metro en tiempo y forma y no originar unos costes de explotación muy gravosos para las arcas públicas»

La tarea de valorar los presupuestos en IU recayó sobre el coordinador provincial, Guzmán Ahumada. Acompañado por José Antonio Castro, parlamentario andaluz, aseguró que se trata de unas cuentas que obvian a «las necesidades de la mayoría social». «Estos presupuestos tampoco nos alejan de la brecha social y no resuelven los principales problemas de infraestructuras y de servicios en la provincia». Para los dirigentes de IU, la mayoría de proyectos que aparecen en los presupuestos siguen en el aire. «Presentan maquetas, pero no ponen ni un ladrillo», dijo Ahumada.

Por su parte, Castro avisó de que se han vuelto anunciar inversiones que ya aparecían en anteriores memorias.

También criticó la distribución de algunas partidas. «Se anuncian 100 millones de euros para el metro, cuando de esta cantidad setenta van para pagar la tarifa técnica de las líneas actuales, y con el resto no hay para el Hospital Civil», dijo.