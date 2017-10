Las infracciones más llamativas captadas por el Pegasus en las vías de Málaga

Alrededor de medio centenar de personas pierden cada mes el permiso de conducir en la provincia de Málaga tras agotar todos los puntos con diferentes infracciones de tráfico, según los datos que la Jefatura Provincial manejaba el pasado mes de julio. Como cada año, el exceso de velocidad sigue siendo la denuncia que resta puntos más común por ser la más controlada con más de 50 radares, pero no la única. Así lo demuestran las imágenes captadas entre la primavera y el pasado verano en las carreteras malagueñas por el Pegasus, el helicóptero de la Dirección General de Tráfico (DGT) que sobrevuela el asfalto de la provincia desde finales del año 2013 para detectar excesos de velocidad y otras barbaridades al volante.

Los conductores de acelerador fácil forman el grupo más amplio. Son varios los que superan los 200 km/h, pero entre todos ellos destaca el que fue cazado saliendo de la autopista de la Costa del Sol A-7 a la altura de Fuengirola y en dirección a Málaga al volante de un Maserati que llegó a marcar 222. Fue en julio. El conductor, que apenas se mueve del carril izquierdo para adelantar por la derecha a otros vehículos que parecen circular a cámara lenta, aparece en un plano bastante relajado conduciendo con una sola mano. En algún momento parece no respetar la distancia mínima, infracción que se castiga con 200 euros, pero con la tabla de sanciones por velocidad en la mano este hombre no se libró de una multa de 600 euros y seis puntos menos en su expediente. Con la misma sanción y resta de puntos le sigue el conductor de un Volkswagen que en mayo circuló a 212 kilómetros por hora por la AP-46, la autopista de Las Pedrizas. En esta vía se puede circular a un máximo de 120, pero el Pegasus, que comienza a acecharlo poco antes del mediodía de un día de mayo a la altura del viaducto de Los Garridos, lo sorprende en un in crescendo cuyo tope alcanza los 212 en un tramo limitado a 100 por la proximidad de la salida hacia Puerto de la Torre y Almogía. Los mismos puntos pero cien euros menos afrontaría el conductor de un turismo blanco que en junio alcanzó los 147 km/h en un tramo limitado a solo 80.



Vías convencionales

Cambiando el tipo de infracción y de vía, el helicóptero graba un Fiat en la carretera que une Málaga y Cártama. Quien va al volante no duda en adelantar a unos motoristas sin respetar la línea continua ni la distancia lateral respecto a los vehículos de dos ruedas. En la A-397, camino de San Pedro Alcántara y a los mandos de un Alfa Romeo rojo, otro tipo es grabado adelantando a varios coches de forma consecutiva sin respetar la línea continua e invadiendo carril contrario. Esta infracción puede alcanzar los 400 euros y la pérdida de 4 puntos si es una zona de baja visibilidad.

Los pelos de punta pone la maniobra de un camión que, también en una vía convencional, cambia de vía circulando por una zona excluida al tráfico seguramente para ahorrarse un rodeo. Un motorista hace algo similar pero girando a la izquierda. No menos llamativa es la actitud de la conductora que detiene su coche ocupando la mitad del carril de una vía de doble sentido para que su acompañantes se apee, obligando a dos vehículos a cambiarse de carril para poder seguir circulando. En otro de los vídeos se aprecia claramente a un conductor utilizando el móvil sin el manos libres, acción que supone 200 euros de multa y 3 puntos menos.



Infracciones en las carreteras

El vehículo fue captado en el último tramo de la autopista de la Costa del Sol en dirección Málaga.

Impresionante maniobra de un camión para cambiar de vía y sentido en una carretera convencional de la provincia.





Una conductora se detiene ocupando buena parte de su carril para que un acompañante se apee y obligando a otros vehículos a maniobrar.





El coche de la izquierda adelanta a varios vehículos de forma consecutiva sin respetar la línea continua e invadiendohasta dos carriles.

El Pegasus de la DGT sorprende a un conductor hablando por el teléfono móvil en una carretera de Málaga. Esta acción supone una multa de 200 euros y tres puntos menos del permiso de conducir.