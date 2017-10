El Ayuntamiento insta a las administraciones a agilizar trámites del hotel del puerto

La comisión de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos una moción de la formación naranja en la que se insta al propio Consistorio, el Gobierno, la Junta de Andalucía y la Autoridad portuaria a "agilizar en la medida de lo posible y conforme a la legalidad" los trámites relativos al futuro hotel de lujo, que medirá 135 metros, que se levantará en el dique de Levante del Puerto de Málaga con una gran inversión de una empresa catarí.

El edil de Urbanismo, Francisco Pomares, ha asegurado que el proyecto iba en su programa electoral y ha incidido en que este hotel tiene el apoyo de la mayoría de los grupos municipales y de la ciudadanía. El viceportavoz de Cs, Alejandro Carballo, ha aplaudido que la Junta se haya decidido por la tramitación ambiental corta, de cuatro meses, frente a la ordinaria.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, asegura que una simplificación de la burocracia significa que no se va a repasar con todas las garantías el proceso administrativo que necesita este hotel. "Es sorprendente que se diga que a lo mejor la solución del impacto ambiental es que nos traslademos los malagueños para no verlo", ha dicho en relación a los más de 130 metros que medirá el hotel de lujo.

La polémica se ha vivido entre la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, y el viceportavoz del PSOE, Sergio Brenes. La primera ha criticado que el gerente de Urbanismo pidiera el trámite simplificado y considera que se ha extralimitado en sus funciones, para atacar también al PSOE por apoyar este proyecto. Brenes asegura que su grupo apoya la iniciativa porque "optamos por el futuro" y que ellos no son un partido del "no por el no".