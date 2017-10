Y por fin... el otoño

Parecía que no iba a llegar nunca, y ya está aquí. El otoño ha retrasado este año casi un mes su llegada y esta semana estará marcado en lo climatológico, por la bajada de los termómetros y la aparición de lluvias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Tras un fin de semana, de nuevo, con valores casi veraniegos, Málaga experimentará (como el resto de España) un descenso de los valores máximos, que hasta el fin de semana próximo no subirán de 25 grados -el miércoles no pasaremos de 21 grados en la capital- y que serán aún más bajas en el interior de la provincia, donde no se alcanzarán los 20 grados. Las mínimas rondarán, grado arriba, grado abajo, los 15 grados.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, la lluvia tan demandada está casi garantizada, fundamentalmente en las jornadas de martes y miércoles (y la mañana del jueves), en la práctica totalidad de la provincia. La comarca de la Axarquía tendrá que esperar al miércoles para ver caer las primeras gotas.