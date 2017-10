Los sanchistas, molestos por no ser integrados en la Ejecutiva Provincial del PSOE

El PSOE malagueño celebra mañana su congreso en el Palacio de Congresos de Torremolinos con una única certeza: José Luis Ruiz Espejo, delegado del Gobierno andaluz en Málaga, será proclamado poco antes del mediodía del sábado secretario general tras recabar el 68% de los votos frente al 32% de sufragios que cosecharon los partidarios de Rafael Fuentes. Entre los dos, hubo una diferencia de 1.528 votos. De los 6.194 militantes con derecho a voto, 4.273 depositaron la papeleta a lo largo del día de las votaciones del pasado 2 de octubre. Sin embargo, la pelea va a estar por quiénes van a componer la nueva Ejecutiva Provincial: se van a proclamar las candidaturas a las 17.30 horas, a las seis se votarán y se proclamarán a las siete y media.

La aritmética va a ser complicada, porque Rafael Fuentes ha enviado un mensaje a los suyos en el que alerta que, tras hablar con Ruiz Espejo, no hay muchos visos de que integren a sus colaboradores en la nueva Ejecutiva. "Quiere hacer su Ejecutiva sin tener en cuenta a la tercera parte del partido", escribió el exedil a sus militantes. "Le he dado argumentos de que se estaba equivocando y de lo que interesaba esa integración. Desde que va a tener a la militancia más activa con él, hasta que yo me quedaría fuera, que sería un ejemplo para todo el partido o que su primera decisión está en contra de su lema: ´José Luis une", añadía en su misiva. Sin embargo, la percepción de Fuentes es que Ruiz Espejo tiene claro, "o le han dejado claro desde Sevilla, que de integración nada. Que sólo llamará a algunxs de los nuestros, a lo que le dije que ya lo sabía y que me había parecido una jugada barriobajera, en vez de hablarlo de forma clara entre las dos candidaturas", agregó. En definitiva, "que no quieren unir, quieren dejarnos fuera de todo". Luego, emplazaba a quienes le apoyan a verse el sábado a primera hora para ver cómo proceder.

Fuentes socialistas explicaron que la Ejecutiva está prácticamente hecha a falta de flecos de última hora, aunque aún quedan cosas por negociar, como por ejemplo la representación de las diversas comarcas como la de Antequera o la Axarquía. Lo que sí dejaron claro las fuentes consultadas es que va a ser una dirección "fuerte" con el fin de transmitir una imagen de solvencia gestora ante los difíciles tiempos que se avecinan, con las municipales a la vuelta de la esquina (mayo de 2019) y la traumática salida del diputado nacional Miguel Ángel Heredia del puesto de secretario provincial del PSOE.

Estas fuentes añadieron que las cábalas sitúan al exalcalde de Marbella, José Bernal, como presidente del partido, un puesto que trata de premiar los dos años de legislatura del socialista en un Ayuntamiento complicado en el que sólo una moción de censura ha podido descabalgarlo tras una gestión solvente; en la secretaría de Organización, el puesto de mayor confianza del secretario general, y más en este caso, dado que Ruiz Espejo tiene una importante carga de trabajo institucional, se coloca a Javier Jerez, siempre según estas fuentes, que insisten en que no hay nada cerrado: Jerez es el secretario personal del delegado del Gobierno andaluz, por lo que la confianza se da por su puesta. Para la Vicesecretaría General suenan nombres de varias mujeres, aunque las fuentes no pudieron especificarlos. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, tendrá un papel importante en la Ejecutiva. "La primera persona de la capital va a ser él", añadieron las fuentes. Y, casi con seguridad, van a entrar en la Ejecutiva los alcaldes socialistas: por ejemplo, la regidora de Ronda, Teresa Valdenebro, el de Vélez Málaga, Antonio Moreno Ferrer, o el de Benalmádena, Víctor Navas. También el regidor de Torremolinos, José Ortiz. "Hablamos de gente de mucho peso institucional y orgánico". Falta por ver si finalmente se integra a alguno de los miembros de la candidatura de Rafael Fuentes, de marcado tinte sanchista. Ruiz Espejo, sin duda, representaba la continuidad y, tras él, se adivina el apoyo de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.