El 75% de los universitarios malagueños no tendrá que pagar casi nada por estudiar

El Gobierno andaluz abona el 99% de los créditos superados en primera matrícula tanto de grado como de máster - La UMA está pendiente de desarrollar la aplicación informática para comprobar que se cumplan los requisitos

Las cuentas salen a la Junta de Andalucía, que ha apostado por la formación universitaria de forma descarada. Los alumnos que aprueben todos los créditos universitarios en los que se hayan matriculado estudiarán prácticamente gratis el siguiente año de su carrera. El Gobierno andaluz estima que esta medida puede beneficiar a 24.000 estudiantes, es decir, el 75% de los que estudian en la institución académica malagueña.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, y el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, presentaron la semana pasada el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018, que asciende a 34.759 millones de euros, y que tiene como prioridades que la recuperación económica se traslade a las familias con un incremento de rentas y una mejora de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.

Ruiz Espejo destacó que se trata de unos presupuestos para Málaga que «demuestran su compromiso con los ciudadanos a través de un crecimiento notable en sanidad, educación y las políticas sociales, que son los principales asuntos que afectan a los ciudadanos y que a la vez garantizan la igualdad de oportunidades para todos ellos».

En Educación, precisamente, el delegado del Gobierno explicó que la UMA recibirá 150 millones de financiación básica operativa, además de poner en valor la medida aprobada por la Junta de Andalucía para las matrículas gratuitas de los universitarios, que en la provincia de Málaga se estima que podrá beneficiar a unos 24.000 estudiantes, es decir, a tres de cada cuatro alumnos.

En la UMA están matriculados unos 38.000 alumnos cada año, ya sea en título de grados, másteres u otros. Unos 7.000 del primer curso (la cifra del presente curso todavía está abierta ya que no ha concluido el plazo de matriculaciones) habría que restarlos del total, ya que no formarían parte de los potenciales beneficiarios, dado que aún no se han examinado de ninguna asignatura de su carrera.

Lo que pretende la Junta es premiar el esfuerzo de estos estudiantes a partir de este curso académico, aplicando bonificaciones de hasta el 99% en el precio de sus matrículas. Es decir, que quienes pasen limpios de un año a otro, prácticamente no tendrán que pagar nada, únicamente el primer año, siempre y cuando no estén becados.

Al vicerrector de Estudiantes de la Universidad malagueña, José Francisco Murillo, le parece que las estimaciones realizadas son adecuadas. La institución académica no cuenta aún con las cifras concretas, pero según el vicerrector, «no me extrañaría nada que puedan ser tantos alumnos beneficiarios, ya que se aplica la norma a todos los alumnos que hayan aprobado».

«Hasta que no ejecutemos la correspondiente aplicación informática, que comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos, no disponemos del número de estudiantes actualmente matriculados que cumplen estos requisitos», informó por su parte Francisco José Andrade, vicesecretario general de la UMA, que señala que el dato al que alude la Junta será el resultado de una estimación a partir del número de créditos superados en primera matrícula el curso pasado.



Diez universidades públicas

En efecto, el decreto aprobado por la Junta especifica que los potenciales beneficiarios son todos los estudiantes de los centros propios de las diez universidades públicas andaluzas que no tengan la condición de becarios del Ministerio de Educación y tengan créditos aprobados en primera matrícula computables.

La bonificación se aplica en los estudios de grado y también en los de máster, tanto en los habilitantes (obligatorios para ejercer una profesión) como en los no habilitantes. La bonificación opera también en el caso de los estudios realizados dentro de los Programas de Movilidad Estudiantil, caso de los Erasmus, los Séneca u otros en el marco de la Unión Europea, o realizados mediante convenios específicos entre universidades. Aquí se podrá aplicar esta medida tanto en el año de matriculación en el curso en que salen a otras universidades como en el de regreso, dado que ambos procesos de matriculación se realizan en una universidad andaluza.