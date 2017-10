Moreno Brenes abandona IU y el PCE

"Me voy del PCE y de IU, y sin molestar. Sin reproches ni desencanto, pero si con una profunda decepción humana ante aullidos que truenan y silencios que hieren. Y no me voy a ningún otro sitio, tengo mal oído para los cantos de sirena". Con estas palabras comienza Pedro Moreno Brenes el post que ha colgado en Facebook y en el que anuncia el abandono de las siglas en las que ha militado durante décadas.

La gota que ha colmado el vaso, a decir del histórico dirigente comunista, exconcejal en Málaga capital, han sido los insultos y descalificaciones ("fascista" entre ellos) recibidos a raíz de unas declaraciones suyas en las redes sociales en las que ponía de manifiesto lo incompatible de ser demócrata y no cumplir las leyes en un estado de Derecho. Brenes se va por las profundas discrepancias que mantiene con la línea que representa Alberto Garzón, partidario de converger y diluirse en Podemos y además muy contemporizador y benevolente con la actuación del independentismo catalán, que Brenes rechaza.

"Estoy en el PCE y en IU desde que entré en el primero hace 40 años. He seguido por lealtad a mi mismo, a mi historia, a mis sentimientos, a lo que siento, y sobre todo al enorme honor de llamarme camarada de personas de una calidad humana fuera de lo común, pero todo tiene un límite, y ese ha llegado.

No reconozco al PCE en el que entré, leal con los trabajadores y con España, como una roca en la defensa de la justicia y de la democracia. Ahora veo un acelerado proceso a la marginalidad política, acentuado por un sectarismo y un populismo ajenos a nuestra cultura política, que lleva al galope a una absorción por PODEMOS", indica en su carta.

Lee la carta completa https://www.facebook.com/pedro.morenobrenes.1/posts/1680892675277583