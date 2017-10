El Ayuntamiento y la Junta se reúnen este viernes para abordar la "crisis del ruido"

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, anunció ayer que el Ayuntamiento ha solicitado una reunión con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía que celebrará el próximo viernes con el objetivo de asegurar que los clubes puedan usar las instalaciones deportivas de los colegios públicos «con todas las garantías». Según recordó el Consistorio, el convenio que la Junta quiere hacer firmar al municipio no permite que éste ceda a terceros el uso de las instalaciones deportivas de los centros de enseñanza.

La edil explicó que «si hasta ahora no se ha firmado el texto que la Junta pretende imponer al Ayuntamiento es porque no tiene en cuenta a los clubes, ya que el convenio no contempla que estén autorizados para disponer de las instalaciones».

Pérez de Siles informó de que la Junta, de acuerdo con su propia normativa, puede alcanzar acuerdos con los clubes deportivos para que éstos tengan espacio donde celebrar sus entrenamientos y competiciones, «pero ha preferido apoyarse en los ayuntamientos para evadirse de una responsabilidad que es, obviamente, suya».

La concejala responsable de Deportes reiteró que la Delegación de Educación «no puede mantener semejante inflexibilidad para dar una solución a los clubes» y afirmó que el origen de este problema está, a su juicio, en un decreto (6/2017, de 16 de enero) que limita el desarrollo de las actividades extraescolares, incluidas las deportivas, «y cambia las reglas del juego unilateralmente».

La concejala afirmó «que el Ayuntamiento acudirá a la reunión del viernes con ánimo constructivo y ganas de alcanzar un acuerdo, pero no aceptará fórmulas que impidan a los clubes disfrutar de instalaciones públicas con total seguridad jurídica.

Equipos a la espera

La problemática de la «crisis del ruido», como se explicaba ayer en La Opinión, afecta ya a mil niños de cuatro clubes, que están pendientes de que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga firmen por fin el convenio de regulación del uso de las instalaciones educativas para subir el horario de 20 a 22.00 horas. Además, hay tres denuncias de ruido de vecinos a los que les molesta el griterío de los niños haciendo deporte. Uno de los clubes, Adesa, ha sido ya expulsado del CEIP Lex Flavia. A un equipo de balonmano, el Málaga Norte, el Ayuntamiento ya no le permite jugar partidos en el Centro Ciudadano María Zambrano.

Por todo esto, el pasado sábado más de 300 niños y niñas, junto a monitores, entrenadores, padres y vecinos del CD Puerta Oscura se manifestaron desde las calles del barrio de Miraflores de los Ángeles hasta la puerta del Ayuntamiento de Málaga, exigiendo soluciones al tema.