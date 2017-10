"Los alumnos eligen la UNED por la flexibilidad y el prestigio"

Los alumnos que optan por la UNED pueden organizar la programación de sus estudios académicos de acuerdo a sus necesidades, complementándolos así, con sus tareas y obligaciones personales. En Málaga, hay unos 5.000 alumnos - Actualmente, la UNED tiene sede en la provincia tan solo en Marbella y espera reabrir las de Ronda y Mijas

El curso universitario en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) se inauguró ayer oficialmente y su directora en Málaga, Concha Travesedo, explica cuáles son las novedades, así como las características de esta universidad y el perfil de sus alumnos.

Ahora que se inicia el curso, ¿cuáles son las novedades que presenta la UNED?

La principal novedad ha sido la implantación del Grado en Criminología, aunque también ha habido algunas novedades menos significativas como la posibilidad de cursar algunos cursos de idiomas de los distintos idiomas que oferta la UNED y eran semipresenciales; ahora pueden cursarse exclusivamente online, como por ejemplo algunos niveles del idioma ruso.

¿Cuántos alumnos hay en Málaga en la UNED?

En toda la provincia hay unos 5.000 y, de estos, en torno al 68% más o menos son no residentes en la capital, es decir, la gran mayoría de nuestros alumnos son de distintos municipios de la provincia.

¿Cuáles son las diferencias entre la UNED y la universidad presencial?

Por un lado, en la UNED se puede estudiar sin tener necesidad de desplazarte de tu domicilio habitual. Gracias a la UNED, la gente que no tiene universidad en su ciudad puede cursar sus estudios universitarios, ya que es la universidad la que se acerca a ellos. El otro rasgo más distintivo es que existe mucha flexibilidad a la hora de matricularse. En la UNED, tú eliges el ritmo en que quieres cursar tus estudios, es la universidad que se adapta a las necesidades de cada persona.

¿Son estos factores por los que considera que la gente opta por elegir este tipo de universidad para cursar sus estudios?

Sí, claro, estas dos características son las principales, aunque hay más. Estudiar en la UNED es ligeramente más económico que estudiar en una universidad presencial. Además, la gente elige la UNED también por el prestigio que tiene. Otro de los motivos es que los estudiantes tienen un servicio tutorial, en el que los tutores están o bien en el centro asociado o bien a través de internet, que sirven como puente para el estudiante.

¿Cuál es el perfil de los matriculados en la UNED?

Con los años, este perfil se ha ido modificando ligeramente. En un principio, una de las ofertas principales de la UNED fue el Curso de Acceso Directo para Mayores. El porcentaje de estudiantes que se matriculan en esta oferta ha ido disminuyendo en toda España. Luego está la persona que o bien no pudo a la edad habitual cursar sus estudios, o no tenía los medios suficientes y cuando ve el momento adecuado en su vida, decide cursar los estudios. También el perfil de personas que ya tienen una carrera, pero no abandonan las ganas de continuar su aprendizaje.

Y en cuanto a la edad, ¿qué perfil es el más destacado?

La franja de edad en la que tenemos más alumnos es de 25 a 35 años, y la siguiente, de 35 a 45 años, siendo la de 18 a 25 años la que menos.

Al realizar los estudios a distancia, aún teniendo un tutor, ¿los alumnos les explican cuáles son las carencias que tienen con este formato de estudios?

Sí, de hecho en Málaga, en los últimos cuatro años hemos incluido muchas novedades para adaptarnos a esas necesidades. Por ejemplo, los estudiantes de 1º y 2º curso lo que más demandaron cuando llegué como directora eran más horas de tutorías presenciales. Sin embargo, los de 3º y 4º curso prefieren tener más atención online. Ante esto, se ha tratado de cubrir las necesidades de ambas partes.

En la provincia de Málaga, ¿cuántas sedes tienen?

Ahora mismo tenemos el aula universitaria de Marbella que ha reabierto este año, después del cierre de las aulas que teníamos. Antes estaban las de Marbella, Ronda y Mijas, pero la implantación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local que convirtió la educación universitaria en una competencia impropia de los municipios impidió que los interventores pudieran seguir financiando estas aulas. Ahora, se espera que se vuelvan a financiar, tras un nuevo acuerdo, y cabe la posibilidad de que esta situación se traslade a otras aulas, aunque depende de los ayuntamientos.