"Era un niño muy querido y muy integrado en el colegio. Estamos consternados"

El colegio San Estanislao de Kostka ha abierto sus puertas esta mañana con la pena de haber perdido a un "alumno muy querido y muy integrado", según reconoce el director del centro, Alberto Rodríguez Mora. Pero, a la vez, con la obligación de la comunidad docente de hacer frente al dolor desarrollando, a su vez, una serie de medidas de acompañamiento para dar la noticia a los compañeros del niño fallecido ayer tras caer de un sexto piso en El Palo. "Estamos consternados", asegura el responsable del colegio de los jesuitas.

"Era bueno actitudinalmente, siempre tenía una sonrisa en la boca. Sacaba buenas notas y estaba integrado en la vida del colegio. Participaba de las actividades deportivas, jugaba al balonmano y acudía a los campamentos", explica Rodríguez.

En el colegio están todos muy afectados. "Estamos hablando de escolares, la mayoría adolescentes, que no tienen la misma capacidad de los adultos para afrontar y resolver este tipo de noticias". Por este motivo, ayer mismo se reunió el equipo directivo para elaborar un plan con una serie de indicaciones a los tutores. "No solo es importante saber dar la noticia, sino también ayudar a procesarla", señala el director del San Estanislao, quien asegura que, pesar a la tristeza, "todo ha ido bastante bien".

Lo más importante ahora, según Rodríguez, es atender a toda la comunidad educativa, "pero también a la familia". "Tenemos que velar por ella y ofrecer todo nuestro apoyo, personal e institucional, espiritual y psicológico", añade el director, "y permitir la pronta reincorporación al aula de la hermana" del menor fallecido.

Alberto Rodríguez asegura que el niño no tenía ningún tipo de conflicto escolar ni problemas de convivencia. No era víctima de acoso. "No existe ninguna constancia ni por parte del alumno ni de la familia. Se relacionaba bien con todos sus compañeros y formaba parte de un grupo de referencia", concluye el director.

El niño, cuya muerte aún está siendo investigada por la Policía Nacional, era nieto del conocido y reconocido médico Luis Ignacio Méndez Pérez, que falleció repentinamente el pasado 2 de octubre a los 72 años mientras estaba de viaje en Portugal, y que fue hasta que se jubiló en 2015, jefe clínico de cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital Regional Carlos Haya y profesor titular de traumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, además de ser consejero de la archicofradía de la Esperanza.