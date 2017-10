El Hotel Miramar se reinventa con una nueva dirección

El establecimiento celebra esta noche por todo lo alto la reapertura oficial del complejo - El hotel estrena jefatura y completa la apertura de todas sus habitaciones

El Gran Hotel Miramar de Málaga, de cinco estrellas gran lujo, estrena nueva dirección con Mariola Valladares al frente, ya con el establecimiento abierto en su totalidad y la reapertura oficial prevista para este martes.

El establecimiento es miembro de The Leading Hotels of the World, un respaldo a nivel mundial que beneficia también la llegada de muchos viajeros del mercado americano, que es el segundo tras el británico en visitar el hotel. También son muchos los viajeros nacionales que optan por alojarse en una de las 190 habitaciones de este establecimiento de lujo cuyas puertas reabrieron de forma parcial a principios de año.

Así lo precisó ayer la nueva directora del establecimiento hotelero, que en sus dos primeras semanas en Málaga ha percibido ya el orgullo de los malagueños por contar de nuevo con el Gran Hotel Miramar abierto y que inicia su nueva etapa con «orgullo y también mucho respeto».

«Es más que un hotel, es un símbolo de la ciudad», dijo Valladares, al tiempo que recordó la historia que encierra este Palacio de Miramar, inaugurado como Hotel Príncipe de Asturias en 1926 de la mano del rey Alfonso XIII y que en la República fue rebautizado como Hotel Miramar.

El establecimiento, obra cumbre del arquitecto Fernando Guerrero-Strachan, fue hospital de sangre de la ciudad en la Guerra Civil y tras la conclusión de la contienda recuperó su trabajo como hotel hasta 1967, cuando cerró sus puertas. La reapertura del palacio se produjo en 1987 pero como Audiencia Provincial de Málaga y 20 años después cerró esta etapa hasta que el edificio fue adquirido por Hoteles Santos para ubicar en él un hotel de gran lujo, recuperando sus inicios. Para ello se acometió una gran rehabilitación de la mano del estudio del arquitecto José Seguí.

Valladares, con amplia trayectoria en diferentes hoteles, modelos de negocio y departamentos, llegó hace dos años al Grupo Santos y ha dirigido el hotel urbano Agumar de Madrid. Ahora desembarca en Málaga en este Gran Hotel Miramar.

Diplomada en empresas y actividades turísticas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, cuenta con 15 años de experiencia en el sector. Anteriormente formó parte del equipo de Habitat Hoteles, Mirasierra Suites, Confortel Hoteles e Ilunion Hotels. Valladares avanzó que el objetivo es que el establecimiento funcione «como un destino turístico a la altura del lujo y la exclusividad», además de un punto de encuentro social, político y económico de la ciudad.En este sentido, ha incidido en que hay que seguir consolidando el establecimiento como «gran referente para Málaga», teniendo en cuenta que es «emblemático».

Precisamente, son ya habituales las convenciones, los congresos y recientemente acogió el Foro España Japón, iniciativas a las que se unen las bodas, una actividad muy demandada, según Valladares, quien agregó que pese a que se limita el número, se están dando cabida a las que se van solicitando «y son espectaculares, en los majestuosos espacios del hotel, frente al mar».Por potro lado, destacó lo que supone el hotel para Málaga y la propia capital para éste, teniendo en cuenta la «oferta amplia y maravillosa» que existe actualmente. La nueva directora apuntó que el establecimiento está funcionando bien y con cotas de ocupación «deseadas» aunque, puntualizó, aún está en fase de rodaje.