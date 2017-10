Moda malagueña y bloggers

Además el evento contó con un desfile con diseños de los estudiantes de la Escuela de Arte de San Telmo

­El pasado sábado 28 La Opinión de Málaga organizó el evento de Moda malagueña y blogger 2017, al que asistieron los blogueros más conocidos de la provincia, Andrés Gomez (@andres_principe), Ana de Bedoya (@anadebedoya) y Esthefany Vargas (@esthefany_vargas). Asimismo, el evento contó con un desfile de modelos a cargo de la Escuela de modelos Manuel Beltrán, con los diseños de algunos estudiantes de la Escuela de Arte San Telmo.

Entre los jóvenes diseñadores se encontraban Fátima Ropero, ganadora del premio de la San Telmo Fashion Show, con su colección Under Pressure, cuyo nombre recuerda a la conocida canción de Queen. Lara Pérez, segunda ganadora de este mismo evento, con la colección Over collection, Loredana Badillo, con su colección Dalice, Jorge Fortes con Primigenia, y Adrián Maceras con su oscura colección Dark paradise. Asimismo, la Academia Antonio Eloy colaboró en este evento en relación a la peluquería y maquillaje de las modelos que desfilaron.

El evento acogió en primer lugar a los blogueros e influencers, que explicaron qué significaba ser blogger, como iniciaron su travesía por el mundo de la moda y cuáles eran los factores esenciales que necesita cualquier persona para poder dedicarse al mundo de los blogs de moda.

«En mi caso empecé con Instagram en 2013, ni si quiera empecé con el blog directamente», explicaba Ana de Bedoya, que aseguró, que, en sus inicios, quería «experimentar con esta nueva red social» y «elegía mis looks para publicarlos diariamente».

En el caso del marbellí Andrés Gómez, sus inicios fueron parte no solo de él, sino también de su pareja. «No se trata de como empiezas, sino con quién», explicó el joven que además, señaló que «en mi caso estaba mi novia, ahí empece a crear con ella, lo que empieza siendo un hobbie, se vuelve un estilo de vida relacionado con la moda. Cada vez vas creando más, creas tu propio estilo e incluso cuando viajas».

Para Esthefany Vargas, el mundo de la moda llegó a su vida cuando se inició como modelo en la Escuela de Modelos Manuel Beltrán. «Fui modelo de Manuel Beltrán e iba subiendo y publicando fotos como modelo en mi día a día. A la gente le gustaba mi estilo, las fotos como modelo no tenían mucha aceptación, pero si que gustaban aquellas en las que mostraba mi vida como modelo, ahí comenzó todo», explicó Esthefany.

Todos coincidieron en que jamás hubiesen imaginado tener tantos seguidores como con los que cuentan hasta el momento. «Al principio quienes te siguen son los amigos, familiares, no te esperas que eso vaya creciendo a más», expresó Ana. En este sentido, la joven además, destacó que el público «es gente que no conoces pero gente que está enganchada a ti de forma positiva, te preguntan por tu día a día. No cuelgas todo lo que ocurre en tu vida, pero si lo que te interesa. Llegado a cierto punto, tu te ves obligado a seguir vendiendo ese producto».

Asimismo, otro de los temas destacados de este evento fue el desarrollo del día a día como blogger e influencer. En los inicios, cuando ser blogger no era algo habitual, los jóvenes explicaron que la calidad de la imagen o el lugar donde se la hacían, no era importante. «Las fotografías ahora mismo interesa tenerlas cuidadas, al principio una simple puerta detrás valía, hoy en día es una parte importante. La buena luz, fotografía y que la retoque. Hoy en día cuenta mucho la calidad», resaltó Andrés.

Para ser blogger de moda, estos jóvenes influencers destacaron que era necesario cumplir algunos requisitos que este estilo de vida les exige. Entre ellos, está la constancia. «Al final, lo que hacemos es prestar una especie de ayuda al público, por ello hay que tener constancia porque la gente nos sigue de forma muy regular», destacó Bedoya. También, estos bloggers tienen en cuenta que venden un «producto», por lo que «es necesario ofrecer algo atractivo a la que gente que nos sigue».

Para Esthefany, lo importante es saber elegir la publicación que se suben a las redes sociales. «En mi caso presto atención a qué publicación es la adecuada para que el público la vea, la luz, los colores y el lugar, son factores que hay que tener en cuenta a la hora de ser un blogger y atraer al público». Con respecto a esto, todos coincidieron que es necesario ser natural, «aunque cada imagen tenga trabajo detrás, es importante que todo sea natural, sin poses destacada», explicó Ana.