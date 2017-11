El Gran Hotel Miramar se viste de largo

Diez meses después de su apertura parcial y con el establecimiento a pleno rendimiento en cuanto a espacios e instalaciones, el Gran Hotel Miramar 5* ha celebrado este martes noche su reinauguración oficial. Ante más de 1.400 invitados, el hotel ha ofrecido una gran fiesta en la que ha celebrado su historia, que se remonta 90 años atrás.

Noventa años después de su inauguración a cargo de Alfonso XIII en 1926 como Hotel Príncipe de Asturias, y 50 años tras su clausura en 1967, el Gran Hotel Miramar de Málaga ha celebrado su reinauguración oficial. Ante más de 1.400 invitados, entre los que se han contado personalidades de los ámbitos de la cultura, la política o la sociedad malagueñas y andaluzas, el establecimiento ha abierto sus puertas para brillar en todo su esplendor en una noche única.

Plagado de actuaciones, espectáculos y una cuidada ambientación, además de diferentes estaciones de comida y bebida donde degustar muestras de la gastronomía de la casa, el hotel ha recibido a sus huéspedes haciendo gala de su historia, que arrancaba en 1926 con la inauguración a cargo del rey Alfonso XIII. Entre sus usos han estado, además, el de Hospital de Sangre durante la Guerra Civil y el sede del Palacio de la Justicia de Málaga, hasta su adquisición en 2008 por parte de Hoteles Santos.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; y el presidente de Hoteles Santos, José Luis Santos, que ha resaltado la "importancia de devolver este emblemático lugar a la ciudad de Málaga y a los malagueños, que sientan como suyo".

Desde su ubicación frente a la playa de La Malagueta, y antes de un gran espectáculo final de luz y sonido que puso el broche final al evento, el presidente de la dadena ha destacado también que "el Gran Hotel Miramar es ya un referente de primer nivel en calidad y satisfacción tanto para visitantes nacionales como internacionales, y ha logrado revitalizar todo el entorno y elevar la categoría de la planta hotelera Málaga".

Mariola Valladares, profesional con una amplia trayectoria en la dirección de hoteles y en la cadena Hoteles Santos, asume el reto de dirigir este establecimiento, incluido en la prestigiosa colección de hoteles de lujo The Leading Hotels of the World. El hotel cuenta con 30.000 metros cuadrados de superficie y 190 habitaciones, incluyendo 10.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas con árboles centenarios. Su exquisita renovación y decoración, que ha corrido a cargo del Estudio Seguí y Aneta Mijatovic respectivamente, ha protegido la obra original de Fernando Guerrero Strachan.

Entre los últimos espacios inaugurados destaca su terraza chill-out Media Luna, en la séptima planta, un lugar convertido ya en exquisito punto de encuentro donde degustar un combinado mientras se disfruta de las vistas espectaculares sobre la bahía de Málaga. Por su parte, y bajo el nombre de Botanic Garden Spa by ®Sisley, se abre a los clientes un exclusivo circuito termal -con servicios como piscina dinámica con diferentes chorros, sauna, baño turco, fuente de hielo o tumbonas calientes- y seis cabinas en las que recibir tratamientos faciales y corporales, masajes o rituales orientales y personalizados, todo ello con productos de alta cosmética.

En el apartado gastronómico, el hotel cuenta con un total de cinco restaurantes. Entre ellos, el Restaurante Príncipe de Asturias, comandado por el chef Diego Nicás, sobresale por su apuesta por la gastronomía del más alto nivel, en diferentes ambientes y espacios, como su terraza con vistas al mar y al paseo marítimo.

Piscina exterior, parking privado, zona de guardería y los más exclusivos servicios que se puedan demandar son otros de los atractivos del Gran Hotel Miramar, por cuyas exquisitas instalaciones pasearon años atrás figuras como Elizabeth Taylor, Ava Gardner, OrsonWelles, Cocteau, Anthony Quinn o Hemingway.

Escogido para la organización de todo tipo de foros y convenciones institucionales y empresariales, entre ellas el Foro España Japón recientemente celebrado, pero también eventos sociales y familiares, el Gran Hotel Miramar, primer establecimiento de la cadena Hoteles Santos en Málaga.