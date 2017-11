La lluvia regresa a Málaga este sábado

El otoño está siendo seco. Salvo la tormenta que azotó el litoral a mediados de octubre, la lluvia no ha hecho aparición por la provincia hasta ahora. El sábado será cuando vuelva a llover en Málaga, aunque no será una lluvia tormentosa y, de hecho, no cuenta con ningún aviso de alerta. El cielo se va a ir encapotando a lo largo del viernes, de forma que es posible que ya por la noche del viernes comiencen las primera precipitaciones, que serán constantes durante el sábado próximo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las lluvias cubrirán prácticamente todo el sábado, perdiendo intensidad ya por la noche y amaneciendo con sol el domingo, en que volverá el buen tiempo para despedir el fin de semana. La lluvia llegará acompañada de una bajada de la temperatura, que dejará la temperatura máxima por debajo de los 20 grados, situándose en 19 grados, según la Aemet, mientras que las mínimas bajarán a los 14 grados.