De la Torre sobre el modelo de Limasa: "Ninguna fórmula es mágica"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido en que tratará "de avanzar en la búsqueda del consenso" sobre el futuro modelo de la empresa de limpieza de la capital, Limasa, "la solución A o la B", es decir, la opción pública o la privada; aunque ha señalado que, si bien cada una tiene sus ventajas, "ninguna es mágica" y en las dos "es importante la colaboración ciudadana".

A preguntas de los periodistas, De la Torre ha indicado que un modelo de Limasa público es "de muy ágil puesta a punto"; mientras que el privado "sí necesita un tiempo para el concurso más amplio", pero ha dicho que no se pretende que la decisión se quede en manos del equipo de gobierno que salga de las municipales de 2019.

"Yo no estoy jugando a ello, mi deseo de buena fe es hacerlo cuanto antes", ha aseverado el regidor, quien ha destacado que "la principal preocupación" debe ser que "la Limasa III prorrogada trate de hacer las cosas cada vez mejor, dotándola de los medios necesarios en cuanto a compra o alquiler de vehículos y crear un clima del mejor esfuerzo".

Ha expresado que ya se conoce "cuál es mi forma de pensar y cuando uno está convencido de algo, trata de convencer a los demás y yo lo estoy". "No la municipalización 'per sé', que no resuelve nada", ha incidido, sino "con dos condiciones: que se acepte la productividad y que haya una opinión, de manera muy científicamente hecha la encuesta, de los ciudadanos una vez al año".

Ha insistido en que deberán ser "más de 1.000 encuestados" y en que "permita ver el grado de satisfacción y si es suficientemente amplia la diferencia para que continúe ese sistema o por el contrario pasa a hacerse un concurso para privatizar". "Es decir, reversible", ha apuntado.

De la Torre ha dicho que se trata de una fórmula que "no existe en ningún lugar de España que yo sepa" y que tiene dos ventajas: "Es un estímulo para hacer bien las cosas y crea un clima de reflexión y colaboración importante entre los vecinos, que van a ir opinando, y los trabajadores".

"Esa es mi argumentación, pero me queda ver si efectivamente creo el consenso para poder avanzar en este camino con ese segundo condicionante; no porque la palabra sea mágica, ninguna es mágica, ni la de municipalizar ni la de privatizar", ha concluido.