Convocan una manifestación contra el hotel del Puerto el 18 de noviembre

"Nos van a romper la postal de Málaga". Ese ha sido esta mañana el mensaje de Juan Antonio Triviño, portavoz de la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, que ha encabezado una rueda de prensa en el Instituto de Estudios Portuarios para llamar a la movilización contra el hotel del Puerto que impulsa un grupo catarí y que tendrá 135 metros de altura. La manifestación se ha convocado para el sábado, 18 de noviembre, a las doce de la mañana junto al Palmeral de las Sorpresas.

Triviño ha explicado que el 16 de septiembre de 2016, en el mismo emplazamiento, se presentó el proyecto y se destacó como punto fuerte del proyecto la coincidencia en apoyarlo entre el PP y el PSOE. "No había existido ni debate ni consenso social ni cuudadano", ha señalado, para insistir en que estos partidos no incluían en sus programas la construcción de un rascacielos en el dique de Levante. "Nosotros no queremos ese edificio en ese sitio", ha recalcado, para destacar que más de 3.000 ciudadanos han firmado contra el proyecto.

Triviño se ha quejado de que nadie los ha escuchado y lo que se ha hecho, al contrario, es acelerar el proyecto "al máximo". Ha calificado de "mensajes engañosos" los relativos a los más de 100 millones de euros de inversión y la creación de casi dos mil puestos de trabajo y recordó que ya se neutralizó la construcción de multicines y un centro comercial en el Palmeral de las Sorpresas gracias a la movilización ciudadana.

También va a haber encuentros ciudadanos los jueves 9 y 16 de noviembre, se van a recoger firmas y se inicia un calendario de movilizaciones. Asimismo, se van a repartir hojas informativas. "No ha habido transparencia, hasta los cargos públicos han pedido información y se les ha negado; no ha habido participación, no ha habido concurso público, es casi una adjudicación directa; sí ha habido muchas prisas para cambiar el uso de un suelo de los malagueños, ganado al mar", ha señalado, para recordar que la Ley de Puertos prohíbe ahí el uso hotelero.

Ha insistido en el impacto visual de la idea, "en el centro del morro, algo que va a estar ahí más de cincuenta años, eso quedará para siempre", para añadir que hay 35 asociaciones que apoyan a la plataforma: desde partidos políticos como Málaga Ahora, Málaga para la Gente o Podemos, sindicatos como UGT o CGT, organizaciones de consumidores como Facua y otros colectivos de diversa naturaleza. Ha atacado la idea de que el 80% del pleno está a favor de la iniciativa, votos que suman PP, PSOE y Cs, y ha recalcado: "Hablamos de una construcción que se va a convertir en apartamentos de lujo en suelo público". Luego ha reseñado que "nos van a romper la postal de Málaga" y se va a cometer "un farolicidio" en relación a que el rascacielos va a apagar La Farola. El portavoz de la plataforma ha insistido: "¿Dónde está el aval de los inversores? ¿Es el mismo de la Bajadilla?" y ha abierto los brazos al PSOE para que sus concejales apoyen esta postura. Su sensación es que la ciudadanía está contra este proyecto.

Carmen Molina, parlamentaria andaluza de Equo, ha señalado: "La prueba de que esto no puede ser un icono del siglo XXI para Málaga es la cantidad de rascacielos que se han hecho en todo el globo, no puede ser una imagen significativa de la ciudad. El portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha insistido en la necesidad de realizar una consulta ciudadana. "Este proyecto es irreversible, es la ciudadanía la que puede pararlo". La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha insistido en los problemas medioambientales que creará el hotel en esa zona del Puerto. "Va a tener escasos beneficios pero sí impactos inmensos. Se ha hurtado el debate e, incluso, hay que cambiar las leyes, como el Plan Especial del Puerto". Antonio Solano, dirigente de UGT, ha recalcado que hoy en día se hace otro tipo de hotel, con jardines y menos altura, y ha destacado los problemas de movilidad que puede haber en la zona. También han intervenido representantes de Iniciativa Andalucista y CGT Andalucía.