Denuncian la presencia de ratas en varios barrios de la ciudad

La edil Begoña Medina, del Grupo Municipal Socialista, ha enviado un escrito al concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, en el que denuncia que en las últimas semanas ha recibido muchas llamadas de "vecinos preocupados por la presencia de ratas en distritos" como Dos Hermanas, el Torcal, Puerta Blanca, Churriana, Miraflores, Ciudad Jardín y el Centro Histórico.

"Es evidente que el servicio de desratización no está siendo eficiente y es por ello que le solicitamos tomen medidas urgentes para solucionar este problema de roedores", aclara la edil socialista en su misiva, fechada el 31 de octubre.

"Los vecinos nos han llamado y nos dicen que han visto muchas ratas por las calles y no sólo en un barrio, sino en varios. Hemos escrito al área para informarle de lo que pasa. Es evidente que no funcionan los tratamientos de desratización", señala Medina, quien ha indicado que estos animales están apareciendo en solares abandonados, en los que hay basura y suciedad, y en sus respectivos entornos. "Pagamos a una empresa que lleve a cabo las actuaciones relacionadas con plaguicidas en diferentes épocas del año. Hay campañas no sólo contra ratas, sino también contra las cucarachas y los mosquitos, apartado este por cierto en el que ya denunciamos que las actuaciones han sido insuficientes".

"Esas poblaciones de roedores deben ser controladas y está pasando en todos los distritos, ratas tanto por la acera como en la carretera. Son animales que pueden causar muchos problemas de salubridad y hay que actuar de urgencia", reseña la edil. "En Puerta Blanca, hace dos semanas, nos trasladaron el problema los vecinos. Están los niños jugando y hay peligro, eso no puede ser. También hay problemas en El Torcal, por ejemplo, en el jardín. Ya se han visto varios de estos roedores. En las Flores nos dijeron lo mismo, en Ciudad Jardín y hasta en el Centro. El otro día se hizo viral la foto de una rata en las redes sociales. Es evidente que algo pasa", aclara.

El PSOE considera que hay que tomar medidas de inmediato, "porque está claro que algo no está funcionando".