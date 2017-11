Málaga Ahora insiste en que los suelos de Repsol están muy contaminados

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Toralbo, y sus dos compañeras de corporación, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa en los terrenos de Repsol para denunciar que los informes de la Sareb han concluido que ese suelo está "altamente contaminado", algo que, según explican, ya denunció la formación hace unos meses tras solicitar análisis a distintos laboratorios homologados. "Es de recordar que, en cuanto el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, tuvo conocimiento de esos análisis, el gobiernos anunció que sancionaría a nuestro grupo por tomar muestras sin permiso, un requisito innecesario al no tratarse de catas en profundidad", ha explicado Torralbo. Frente a la intención del Ayuntamiento de levantar allí cuatro torres de apartamentos y oficinas y un centro comercial, Málaga Ahora defiende un gran bosque urbano, postura en la que coincide con el PSOE, Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juan José Hinojosa.

"Los resultados eran tajantes: tras 35 años de actividad de almacenaje de hidrocarburos, los terrenos presentaban índices de contaminación muy por encima de los legalmente permitidos en la actualidad para llevar a cabo cualquier tipo de construcción", señala la líder de la formación. Así, los resultados de la Sareb son coincidentes con lo que ellas ya denunciaron y la plataforma ciudadana por el Bosque Urbano no se ha cansado de repetir: "La manera más eficaz, y de lejos la más económica y segura para la descontaminación es la fitorremediación, es decir, el uso de vegetales".

Entiende Torralbo que se ha frenado la intención del PP de construir allí un enorme complejo residencial. El resto de grupos, salvo Ciudadanos, que propugna una intervención urbanística de menor peso, abogan por dedicar esos 70.000 metros cuadrados a un gran pulmón verde para la ciudad. A la rueda de prensa ha acudido la parlamentaria andaluza de Equo en Podemos, Carmen Molina. "Pese a los intentos por ocultar la información y los incumplimientos del alcalde, hoy el futuro del bosque urbano de Málaga está más cerca", dijo Torralbo.

En enero de 2016, ya se aprobó una moción de Málaga Ahora para que la ciudad celebrase una consulta popular sobre los terrenos y el PP aceptó los resultados como vinculantes, pero luego, según ha explicado, el alcalde, Francisco de la Torre, "no tuvo reparo en cancelar sin previo aviso la mesa que estaba preparando sobre la consulta".

El equipo de gobierno ha contestado a estas acusaciones. Raúl Jiménez ha reconocido que ya ha entrado en su departamento un informe de las catas de ese suelo, de más de 800 páginas, que se hará público una vez los técnicos lo analicen y pidió "no politizar un estudio".

El edil de Medio Ambiente ha mandado un mensaje de "tranquilidad", dado que ese suelo no tiene actividad desde 1999 y fue descontaminado en 2002. Además, ha recordado que la Junta hizo un informe al respecto en el que se concluía que esa superficie era apta "para futuros usos de carácter residencial y de ocio", un estudio que data de 2002. Ha recordado que ahora la competencia no es de la Junta. "Si el suelo está contaminado, habrá que descontaminarlo, no tengan ninguna duda", ha señalado. Ahora, se enviará ese informe, al que le faltan algunos "matices", a la administración autonómica, que decidirá si hay o no contaminación, y luego el Ayuntamiento la Sareb obrarán en consecuencia. Luego, se repartirán "las responsabilidades entre administraciones" y se asumirán los costes, ha añadido.

Jiménez ha insistido en que también el suelo que hoy acoge el Parque de Huelin estaba contaminado y se descontaminó y que hay otros suelos así en la capital. Esa superficie, ha aclarado, lleva 18 años sin uso. "Ahora debería estar menos contaminado", ha dicho, para insistir en que se han hecho analíticas en 2002, otra poco después, la que se hizo en su día con la construcción de la línea Málaga-Madrid de AVE y se hará otra más "por prudencia".