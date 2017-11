TSJA anula el plan de la Térmica, que preveía 600 viviendas y 273 VPO

Nuevo varapalo a uno de los proyectos estrellas del alcalde de Málaga, plasmados en el PGOU. La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nulo el plan especial de La Térmica, que prevé la construcción de casi 600 viviendas de renta libre y otras 273 de VPO, junto a un hotel y otros usos comerciales, en uno de los suelos más cotizados de la capital. El tribunal insiste en que no puede ser confundido con un simple estudio económico. Este es otro varapalo importante a uno de los planes estrellas del PGOU despues de la anulación del Plan de Rojas-Santa Tecla.



El fallo del TSJA, dado a conocer esta mañana por el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla y el abogado Rafael Rodríguez, se basa en la inexistencia de un informe o memoria de sostenibilidad económica, que, a juicio del tribunal, no puede ser confundido con un informe económico. El TSJA estima que dicha memoria de sostenibilidad es un elemento "sustancial" del plan especial, de ahí que su ausencia derive en la anulación de dicho plan.



El fallo obligará a deshacer todo lo realizado y comenzar de nuevo la tramitación de este plan que fue aprobado definitivamente en octubre de 2015.



Ese desarrollo, que ahora el pleno ha pretendido anular, prevé, sobre una superficie de 116.000 metros cuadrados, que es propiedad en su mayor parte del Ayuntamiento y de la filial de Endesa, Nueva Marina Real Estate. IU-Málaga para la Gente considera que este proyecto supone «el mayor saqueo al patrimonio de Málaga», con una modificación «ilegal» del planeamiento para «beneficio exclusivo del promotor».



El grupo de IU, que ha llevado casi en solitario la batalla política y legal contra este proyecto, siempre ha señalado que la operación "supone el mayor saqueo al patrimonio público de Málaga", al haber propiciado el Ayuntamiento una modificación del planeamiento "para beneficio exclusivo del promotor privado". Según las cuentas realizadas por IU a partir del estudio económico de La Térmica, los beneficios que obtendría Endesa por los aprovechamientos urbanísticos alcanzarían los 158,3 millones de euros, mientras que los suelos en manos del Ayuntamiento supondrían unos ingresos de unos 20 millones.