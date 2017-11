El Ayuntamiento de Málaga se va a gastar 40.000 euros en una escultura para el Parque del Oeste

El Grupo Municipal Socialista denunció ayer que el Ayuntamiento de Málaga tiene previsto gastarse 40.000 euros en una escultura del artista alemán Stefan Von Reiswitz llamada «Minotauro alado» ubicada ya en préstamo en el Parque del Oeste de la capital, en el distrito de la Carretera de Cádiz, una zona verde que, según explican los socialistas, ni siquiera tiene vigilancia.

En un documento firmado por el presidente del consejo de administración de Limposam, el edil de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, se explica que la empresa pública ha solicitado una modificación de crédito «como consecuencia de las instrucciones recibidas desde Alcaldía consistentes en proceder a la compra, por importe de 40.000 euros» de la escultura de Stefan Von Reiswitz denominada «Minotauro alado».

Por ello, se solicita «una transferencia de capital por valor de 40.000 euros, ya que, en las previsiones de ingresos y gastos del ejercicio actual 2017, no hay ninguna destinada a dicha inversión», dice Jiménez en el escrito, fechado en octubre de este año.

«Se ha constar que esta inversión no es demorable para el ejercicio 2018, toda vez que el escultor puede manifestar su intención de retirarla de la ubicación actual en el Parque del Oeste», añade. Eso puede hacerlo el creador germano en base al contrato de cesión, un préstamo gratuito, firmado entre Limposam en junio de 2014. «Dicha cesión temporal, cinco años, no se sujetó a contraprestación alguna, ni en metálico ni en especie, tratándose de un contrato no oneroso, motivo por el cual Von Reiswitz puede solicitar en cualquier momento antes de la finalización del contrato de comodato la devolución de la estatua cedida gratuitamente».

La edil socialista Begoña Medina considera que el Consistorio no puede gastarse «40.000 euros en una sola escultura, y más en una empresa municipal que no tiene seguridad en el Parque del Oeste por ahorrar gastos. Hacen falta en esta zona verde más luz, más limpieza. Las necesidades del Parque del Oeste no pasan por adquirir una estatua de 40.000 euros».

Medina también pide, por ejemplo, que ese dinero se destine a los Servicios Sociales del Ayuntamiento o a mejorar el servicio de limpieza de los centros escolares de la zona. «Desde 1998 se ha ido incrementando el número de esculturas urbanas repartidas por el jardín, y este artista alemán tiene muchas más allí».