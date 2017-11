La crisis catalana acentúa el déficit de policías nacionales de la provincia

El Sindicato Unificado de Policía asegura que algunos llevan allí más de 40 días y solicita más servicios extraordinarios para los que los cubren en Málaga

El conflicto indepentista en Cataluña ha sacado punta al gran déficit que la Policía Nacional sufre en su plantilla de la provincia. Si desde hace años las comisarías de Málaga cuentan con alrededor de 600 agentes menos de los casi 3.500 que recomienda el catálogo de la Dirección General de Policía o los 3.750 de hace unos años que llegó a haber destinados, el problema se ha agudizado desde que el Ministerio del Interior movilizara en septiembre a policías y guardias civiles de toda España a Cataluña. Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Málaga, los agentes desplazados de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de todas las comisarías de la provincia ascienden a un centenar, una cifra «muy elevada» si se tiene en cuenta la situación que ya vivía la plantilla antes de este conflicto y que está obligando a los compañeros de los funcionarios a redoblar todavía más los esfuerzos. Aunque desde el sindicato entienden que se trata de una situación extraordinaria que hay que afrontar, la secretaria general del SUP en Málaga, Mariló Valencia, solicita a la Dirección General que se concedan más servicios extraordinarios voluntarios para cubrir las deficiencias de personal con el trabajo de los funcionarios de descanso. Ya en verano, cuando un tercio de la plantilla disfruta de las vacaciones en plena temporada alta de la Costa del Sol, la DGP se vio obligada a conceder jornadas extra de los agentes de descanso.

En cuanto a los policías desplazados, el SUP lamenta la situación de algunos agentes de Málaga que según el sindicato llevan más de 40 días en Cataluña sin que se les haya dado un relevo que sí se les ha dado a otros que han vuelto a su destino para descansar. En este sentido, Valencia destaca la difícil situación que estos policías están afrontando tan lejos de su destino, ya que la distancia les imposibilita venir a Málaga durante sus descansos. «Cuando no están trabajando tienen que estar disponibles veinticuatro horas y los horarios cambian permanentemente», añade la responsable del SUP antes de recordar que los agentes movilizados tienen entre 30 y 40 años y una familia a la que atender. Por ello, Valencia pide una mayor organización y que los agentes que se desplacen sean relevados cada 15 días, tal y como se ha anunciado recientemente. También solicita una solución para los agentes que han adelantado con su propio dinero gastos del propio servicio y que a día de hoy no lo han recuperado.

Desde el SUP también han recordado las precarias condiciones en las que están viviendo los agentes en unos barcos que no están preparados para este tipo de estancias. El sindicato recuerda que los camarotes son muy pequeños, que los trabajos de limpieza son mínimos y que los menús repiten la pasta hasta la saciedad. «Los agentes tienen que gastarse su dinero para poder comer medianamente bien», añade.

El Ministerio del Interior anunció el lunes que ha iniciado la segunda fase de relevos para dar descanso a los agentes desplazados a Cataluña con motivo del referéndum independentista, aunque el dispositivo se mantendrá hasta las elecciones autonómicas anunciadas por el Gobierno la pasada semana. Desde el ministerio explicaron que, desde el punto de vista de la seguridad, los departamentos de la Generalitat tienen cubiertos los servicios necesarios para su normal funcionamiento, especialmente con los Mossos d'Esquadra, «que realiza su desempeño con total normalidad». Asimismo, recordaron que los agentes desplazados están «trabajando con entrega al servicio de la democracia española y el restablecimiento de la normalidad institucional, demostrando en definitiva su capacidad de estar a la altura de las exigencias de nuestro Estado de derecho en un momento histórico». «Esta labor está exigiendo el esfuerzo de policías nacionales, guardias civiles y sus familias, que han recibido el reconocimiento de los españoles, motivo por el que los agentes se sienten satisfechos al comprobar cómo su trabajo ejemplar es valorado en cualquier rincón de nuestro país», apuntaron. Interior puntualizó que está previsto mantener «un dispositivo especial reforzado en Cataluña hasta la celebración de las próximas elecciones autonómicas en un marco de total normalidad», el próximo 21 de diciembre. Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) celebró que el instituto armado haya comunicado el regreso a sus puestos de origen a parte de los agentes desplazados a Cataluña desde hace más de un mes. De hecho, este periódico pudo confirmar ayer que la treintena de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) que se habían desplazado desde Torremolinos regresaron la noche del lunes.