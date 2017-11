Colectivos pedirán hoy en el Consejo Social una consulta popular para la Torre del Puerto

El Consejo Social de Málaga abordará hoy, a partir de las 17.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el proyecto de la Torre del Puerto proyectada en el dique de Levante y que tendrá 135 plantas de altura. Estos días se ha enviado a todos los participantes, organizaciones sociales, ciudadanas, empresariales, colegios, federaciones de consumidores, sindicatos, vecinos y partidos políticos todos los informes efectuados sobre el hotel de lujo. Conocidas ya casi todas las posturas, destacan las peticiones de algunos de estos colectivos que insisten en hacer una consulta ciudadana sobre el proyecto y se quejan de escasa participación y debate al respecto.

De entre los informes, hay varios favorables, los de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). Muchos de estos estudios son particulares, elaborados por ingenieros o arquitectos, y las conclusiones negativas sobre la infraestructura son las ya conocidas: la contaminación visual de la Bahía de Málaga, los problemas de movilidad y las dudas acerca de la viabilidad empresarial de un proyecto de capital e inversión catarí. A favor, los casi 2.000 empleos que generará y los más de cien millones de euros de inversión, así como el tirón que dará del turismo de lujo en la ciudad.

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) se muestra contraria al proyecto, por ejemplo, por «el impacto negativo e irreparable sobre el paisaje de la Bahía de Málaga» e insiste sobre la participación social: «Resultado evidente del trabajo de esta mesa es la existencia de un conflicto social no resuelto en torno a esta iniciativa, que requiere de un debate amplio, transparente y participado de la ciudadanía previo a la aprobación definitiva».

El ingeniero de caminos, canales y puertos José Antonio Caffarena destaca que «el Ayuntamiento debería debatir en profundidad con entidades y arquitectos de reconocido prestigio el impacto del rascacielos proyectado, tanto por su altura en el emplazamiento elegido como por su atractivo arquitectónico, y, si el proyecto no superara dicho debate, no debería autorizarlo», además de insistir en las deficiencias de los accesos al dique de Levante. «Sería dramática la situación creada en caso de cese de actividad por falta de rentabilidad o quiebra».

Málaga para la Gente señala en su informe que «no ha habido un debate en profundidad de la sociedad, no se ha consultado a los principales agentes sociales sobre un tema de tanta importancia para ser la fachada principal de la ciudad y de una obra que va a perdurar durante muchas décadas. No se ha consultado ni hecho el debate que merece un asunto como este y no lo decimos nosotros, lo dicen los presidentes de Federaciones de Asociaciones de Vecinos, las secretarias generales de algunos de los principales sindicatos, desde el Colegio de Arquitectos, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo o de la propia Universidad». Por ello, solicitan una consulta popular.

En la misma línea se expresa Málaga Ahora: «Apoyamos que se realice una consulta ciudadana, tras un proceso abierto y transparente de información pública, para una construcción de tantísimo impacto en nuestra ciudad y para los recursos públicos»,



Opinión ciudadana

Sergio Reyes, vocal del Colegio de Geógrafos de Andalucía, incide en la necesidad del refuerzo de «medidas de participación ciudadana». «Al igual que el resto de proyectos singulares es imprescindible que exista un proceso de participación ciudadana acorde con la relevancia de este tipo de proyectos en el que se expongan, de un modo objetivo, los pros y contras económicos, sociales y ambientales a la ciudadanía. Este malestar ciudadano ha sido apreciado en la mesa por varios colectivos vecinales y sociales de la ciudad, es por ello que recomendamos que su opinión tenga la misma relevancia que cualquier informe expuesto en esta mesa» de proyectos singulares.