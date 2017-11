El Consejo Social insiste en construir un Chare en la zona Este de la capital

El Consejo Social de Málaga, reunido ayer en Asamblea en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, analizó el trabajo de la Mesa de Sanidad del organismo, una labor que se concreta en un informe, aún no cerrado y abierto a cambios, que, entre otras cosas, solicita la construcción de un gran hospital en los terrenos traseros al Materno Infantil, donde se puede incluso ganar en profundidad por las condiciones técnicas del suelo, y que se uniría con el Civil; sin abandonar, por cierto, la construcción de un tercer hospital en la zona Este.

Rafael González, secretario de Sanidad de CCOO de Málaga, destacó que se han mantenido una serie de reuniones con el grupo de trabajo de la Consejería de Salud que estudia la creación de un macrohospital en la capital y que hay acuerdo en la necesidad de acabar con la dispersión de centros concentrando los pabellones A y B de Carlos Haya, el Civil y el Materno. Hay dos modelos para ello: hacerlo como en Córdoba, construyendo un hospital junto al Reina Sofía; o como en Granada, ejecutando un gran centro en las afueras, «lo que es muy caro», dijo González. «Lo más viable, de cara a 25 años, es centrar los tres pabellones». Se planteó los aparcamientos del Civil para ello, pero finalmente se opta, a priori, por los terrenos posteriores al Materno. Este macrohospital tendría 800 camas, de agudos, con alta tecnología y especialidades.

En los actuales pabellones de Carlos Haya se haría un hospital comunitario, 500 camas, centrado en la Medicina Interna, la rehabilitación y los paliativos, un hospital que no lo hay en España. En estos puntos hay coincidencia con el grupo de trabajo de la Consejería de Salud.

Pese a ello, dijo González, no hay acuerdo en el tercer hospital de la zona Este, un Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE). No en vano, precisó que los técnicos de la Junta «se cerraron en banda», pese a que este centro daría servicio a más de 80.000 personas de El Palo, Pedregalejo, Rincón de la Victoria y otras partes de la Axarquía. «El hospital de la zona Este, con el Guadalhorce funcionando al 100% y reestructurando el Marítimo supondría una respuesta sanitaria para que no se colapsaran los servicios en cinco o diez años». Luego, esa oposición fue menor por parte del grupo de trabajo de la Junta.

En el documento, que es aún un borrador y no hay nada definitivo, se plantea optimizar los recursos al 100% con más contrataciones y no cerrar más camas, algo que ya se hace; se pide incorporar ya a los profesionales del futuro macrohospital por encima de la tasa de reposición y que la actividad asistencial sea «mañana y tarde» y se contempla buscar una sede para el IBIMA. Ramón Carlos Morales, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad, fue muy vehemente en exigir a los grupos que apoyen la ejecución de un tercer hospital en la zona Este, una propuesta que respaldaron el secretario general de CCOO Fernando Muñoz Cubillos, o los portavoces de Málaga para la Gente y Málaga Ahora.