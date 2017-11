Adiós a un mito del humor

Manolo Sarria, Salva Reina, Tomás García y Manolo Doña, entre otros, destacan tanto el irrepetible talento para la risa de Chiquito como su hermosa personalidad

Querido y admirado por todos, la muerte de Chiquito de la Calzada deja un gran vacío entre sus compañeros humoristas malagueños, que no dudan en calificarlo como «el hombre más gracioso del planeta». Todos coinciden en que don Gregorio era mucho mejor «en la distancia corta que sobre el escenario», además de destacar su personalidad amable, atenta y siempre divertida. «Ha sido una de las personas que más gracia me han hecho en toda mi vida», confiesa Salva Reina, que destaca que el humor de Chiquito, aún «estando dentro de lo clásico y tradicional, poseía un surrealismo muy personal» que le hacía especial.



«Revolucionó el humor de este país», mantiene Manolo Sarria. «Marcó un importante momento en el mundo del humor en España y dejó un vocabulario nuevo para todo un país que desconocía que en Málaga se hablaba de esa forma. Su forma de hacer humor a través del lenguaje era única». Sarria siempre ha considerado a Chiquito como su parte de su «familia», especialmente después del gesto que tuvo con su hermano, al que Chiquito accedió a visitar para alegrarle sus últimos días de vida. «Nunca terminaré de agradecérselo», asegura el que fuera componente del mítico Dúo Sacapuntas.



«Algunas personas deberían ser eternas, inmortales. Y Chiquito es una de ellas. Pasarán muchas, muchas generaciones hasta que se dejen de escuchar las palabras de Chiquito. Era un superdotado del humor», reconoce Tomás García, que explica que para él «siempre ha sido un referente del humor y una persona muy importante» en su vida.



«Su legado es eterno. Consiguió, en una época en la que no existían las redes sociales, cambiar el vocabulario de todo el país. Y a nivel personal, era una de las personas más tiernas que he conocido. He tenido la suerte de desayunar mucho con él y llorar de risa con su manera de transformar cualquier situación en surrealismo. ¡Y lo simpático que era! No había nadie que no lo quisiera. Creo que es la persona más querida que he conocido».



Tras su segunda hospitalización, García convocó para este domingo a las 17.00 horas una quedada en la plaza que lleva su nombre en el paseo marítimo de Poniente para animar a Chiquito y desearle una pronta recuperación. Una convocatoria que se mantiene, aunque el fin será rendirle homenaje y dedicarle unas palabras de despedida al humorista de la Calzada. «Que vea cómo la ciudad que tanto amó también lo quiere a él».



Manolo Doña, por su parte, dice atesorar miles de anécdotas compartidas con Chiquito, al que además de haberlo «querido y admirado siempre» califica como «el más gracioso del planeta». «Su forma de hablar y de contar los chistes era única. Era gracioso a reventar. Para llora de risa. Pero yo lo bajo del escenario: en la distancia corta era cinco veces más gracioso. Creó una marca en televisión contando los chistes tal y como los contaba en las reuniones», afirma Doña, que recuerda una tarde en la que le contrataron junto Chiquito para animar una misa flamenca y éste acabó ejerciendo de monaguillo. «Tenías que verlo con la casulla, la campanita en la mano y dando las señales a los asistentes a la misa para que se levantasen y sentasen. Yo me tuve que salir de la capilla de la risa. Han pasado cuarenta años de aquello y aún sigo llorando de la risa al recordarlo».



Rafael Estades 'El Morta' también se deshace en piropos hacia Chiquito, al que recuerda como una persona inmejorable, un hombre entrañable y con una humildad a prueba de bombas». «Chiquito es patrimonio de Málaga. Todos los días, cuando salía a la calle, saludaba a todo el mundo y para todos tenía una sonrisa. Como artista no tengo palabras para definirlo, además de haber llegado a lo más alto ha llevado el nombre de nuestra ciudad a todo el país con mucho orgullo».



El Morta remarca que Chiquito «fabricó una forma de expresión que incluso hasta el rey Don Juan Carlos llegó a imitar». «Desde entonces todos nos despedimos con un 'hasta luego, Lucas'. Chiquito de la Calzada dejó una impronta muy suya, un sello muy propio que nos impregnó a todos».



Al igual que Manolo Doña, Estades asegura que «no había persona con más gracia que Chiquito contando historias fuera del escenario». «No era cinco veces sino diez veces más gracioso en la corta distancia. No había quien le ganara. Te podía contar la misma historia mil quinientas veces y a cada cual la hacía más graciosa».

Más reacciones

"Muere un gran malagueño. Un revolucionario del humor. Gracias amigo." DEP Chiquito. pic.twitter.com/vuGXdpbYaZ — Antonio Banderas (@antoniobanderas) November 11, 2017

Estés donde estés, seguro que ya le has dao la mano dos o tres veces al mismo.

GRACIAS CHIQUITO, GENIO Y FIGURA. pic.twitter.com/DAw9rRw1QV — Dani Rovira (@DANIROVIRA) November 11, 2017

El Chiquito más GRANDE. El hombre que consiguió ser libre y con eso crear un estilo. Sin duda termina una Era. La Era de Chiquito. El único pecadorrrrr que descansará en paz. pic.twitter.com/xdsI3jJK3g — Fran Perea (@frnperea) November 11, 2017

Quien ha dedicado su vida a hacer reír a los demás, ha logrado trascender hasta dimensiones que pocos podían haber imaginado., uno de los malagueños más universales de todos, no dudó en rendirle homenaje a Chiquito. Una muerte sentida por Banderas como un nuevo aldabonazo, cuando se encuentra todavía de luto por el fallecimiento reciente de su madre. «Muere un gran malagueño. Un revolucionario del humor. Gracias amigo», manifestó Banderas a través de su cuenta de Twitter.La muerte de Chiquito de la Calzada tampoco ha dejado indiferente a. Sabe lo que es compartir el gremio y nadie duda de que Chiquito haya sido un referente para el propio Rovira. También se manifestó a través de su cuenta personal de Twitter, acompañando una foto en blanco y negro con las siguientes palabras: «Estés donde estés, seguro que ya le has dao la mano dos o tres veces al mismo. Gracias Chiquito, genio y figura»., otro malagueño, que ha seguido el camino de las tablas también quiso rendirle tributo a quien saliera del barrio de La Trinidad para conquistar a todo el país. Una viñeta, que muestra a Chiquito sobre las líneas del mensaje «jarl», acompañada de las sensaciones de Perea: «El Chiquito más grande. El hombre que consiguió ser libre y con eso crear un estilo. Sin duda, termina una era. La era de Chiquito. El único pecador que descansará en paz»., tampoco dudó en tener una mención cariñosa para Chiquito. Una prueba más del impacto que generó la noticia de su muerte en el mundo de la cultura. «Chiquito ya está con su Josefa», tuiteó La Mari, para, acto seguido, mandarle ánimos a los familiares del humorista. Una alusión a la esposa fallecida de Chiquito. Una muerte especialmente dolorosa, la de su Josefa, dado el fuerte amor que unía a ambos. Así lo corrobora un matrimonio inquebrantable a lo largo de más de tres décadas., periodista, recientemente distinguida como hija predilecta de Málaga, fue una de las primeras personas en acudir ayer a la capilla ardiente que se había instalada en el Auditorio Edgar Nevilla de la Diputación. Justo, donde hace pocos meses, recibió, por su parte, un sentido homenaje. Campos estaba muy unida a Chiquito de la Calzada. Tanto ella como su actual pareja,, han compartido grandes momentos con el humorista. Según explicó, Edmundo pensaba ir hoy mismo a visitarle porque le habían informado de su delicado estado de salud: «Cuando estaba saliendo por la puerta para ir a verle, Terelu le ha llamado para decirle que era demasiado tarde». Campos expresó su sorpresa por los desgraciados acontecimientos, que se han acelerado en los últimos días. «No nos esperábamos para nada lo que está pasando. Le vimos hace un mes y estaba bien y tan cariñoso», precisó.