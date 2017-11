Muere Chiquito de la Calzada

El humorista malagueño Chiquito de la Calzada falleció a las 2.20 horas de la pasada madrugada en el Hospital Regional de Málaga, donde llevaba varios días ingresado. Su salud había empeorado en las últimas horas y era atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga, según fuentes sanitarias.

El cómico, de 85 años, había registrado previamente una mejoría y se le terminaba de ajustar su medicación tras haber sido sometido el pasado viernes a un cateterismo cardíaco.

Chiquito de la Calzada había sufrido una angina de pecho que motivó hace dos semanas su ingreso en el Hospital Regional de Málaga, donde ya había estado hospitalizado tres días tras sufrir una caída en su vivienda el 14 de octubre por una deshidratación provocada por un medicamento. Entonces, los familiares tuvieron que avisar el 14 de octubre a los bomberos porque el humorista no respondía y no podían entrar a la vivienda, en Málaga capital, al estar las llaves puestas por dentro. Al acceder a la vivienda, le encontraron en el suelo sin poder levantarse, por lo que fue trasladado al centro sanitario, donde ingresó en Urgencias y posteriormente pasó a planta.

Aunque ya no se prodiga en la televisión ni en los escenarios y pese a los treinta años que han pasado de su fulgurante irrupción en el mundo catódico, nadie va a olvidar a Chiquito. Sigue muy presente en la vida de los millennials. Su lenguaje sigue vivo y con ganas de evolucionar. Buena prueba del reconocimiento unánime con el que cuenta el artista se produjo el día de su caída, que motivó su primer ingreso hospitalario. Entonces, los españoles convirtieron al genio trinitario en 'trending topic'. A esa ola de reconocimiento y homenajes quiso sumarse esta semana el humorista malagueño Tomás García: "El humor es amor. Don Gregorio, todos te queremos". García grabó un vídeo que compartió en su cuenta de Twitter y en Instagram para convocar a los malagueños el domingo, día 12 de noviembre, a las 17.00 horas en la plaza Gregorio Sánchez para hacerle un homenaje a Chiquito, "la persona con la que me he reído en mi vida". "Vamos a hacer el jarl más grande de la historia, porque tú te lo mereces", comentaba García.