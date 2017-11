Sólo cuatro técnicos trabajan en el servicio de control de ratas en Málaga

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado hoy que las ratas siguen campando a sus anchas en muchas barriadas de la ciudad. La edil Begoña Medina ha explicado que en 1995, cuando comenzó a gobernar el PP, "este dejó de prestar el servicio de desratización con personal propio y desde entonces es una empresa externa la encargada del control de plagas. A esto se le une que en la actualidad sólo hay cuatro trabajadores en la ciudad en el servicio de control de roedores, destinándose además escasos medios económicos si los comparamos con otras ciudades como Toledo".

El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha señalado: "Reiteradamente, los socialistas hemos denunciado esta situación que diariamente viven vecinos de barriadas como Puerta Blanca, El Palo, Campanillas o Churriana, donde se ha detectado una presencia muy elevada de ratas".

"Resulta muy preocupante que vecinos hayan realizado constantes reclamaciones sin que el Ayuntamiento haga nada al respecto. Es el caso de los vecinos de la plaza César Álvarez Dumont, situada en Puerta Blanca, que cuenta con un parque infantil donde los roedores hacen acto de presencia a plena luz del día, generando inquietud entre los padres y madres los niños que juegan allí", ha dicho el portavoz.

Así, para Pérez es necesario que "la empresa adjudicataria del servicio de desratización trabaje de una manera eficiente y cumpliendo con su labor, algo que en la actualidad no ocurre tal y como llevan denunciando los vecinos mucho tiempo". Además, ha apuntado, "las ratas están generando un problema de salud pública, puesto que se trata de animales que son vectores de transmisión de enfermedades. Por ello, deben estar controladas, conociendo previamente su ciclo vital y evitar así que se puedan reproducir y causen los problemas que están ocasionando en tantas barriadas de Málaga".

"Limasa debe mejorar el servicio de recogida de residuos orgánicos depositados fueran del contenedor así como su limpieza para impedir la proliferación de roedores por la zona. Asimismo, el equipo de gobierno tiene que hacer el trabajo que lleva tanto tiempo sin realizar para acabar con los problemas de roedores y para ello es obligatorio aumentar el control sobre los solares abandonados que se han transformado en escombreras y vertederos públicos donde proliferan estos animales", ha aclarado, para acusar después al alcalde, Francisco de la Torre, de haberse olvidado de la ciudad.

Begoña Medina, por su parte, ha señalado que van a presentar una moción en la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental en la que se instará a este área municipal a ampliar los tratamientos de desratización anuales para que tengan mayor eficacia". "Los vecinos de nuestras barriadas están muy preocupados, llegando incluso a recoger firmas para que el Ayuntamiento les haga caso. En muchas plazas públicas hay parques infantiles donde las ratas campan a sus anchas y crean una situación de peligro para los niños y niñas que allí juegan", ha precisado, para insistir en que, pese a la alarma, "el equipo de gobierno no está haciendo nada. No sólo hay que atajar el problema haciendo planes preventivos para que los ciudadanos no tengan que sufrir las consecuencias derivadas de esta plaga de ratas. La dejadez del PP ha propiciado que el número de roedores crezca y se convierta en una cuestión de salud pública que hay que resolver de forma inmediata".