Ya no faltan profesores pero aún hay 76 vacantes del PAS en los colegios

El sindicato asegura que no tiene constancia de que queden puestos docentes sin cubrir.

La Junta ha resuelto, por fin, la falta de profesores en la provincia de Málaga. Al menos, CCOO asegura que no tiene constancia de que queden puestos docentes por cubrir, después de un inicio de curso lleno de sobresaltos y marcado por la imposibilidad, si quiera, de cubrir las bajas laborales porque las bolsas de algunas especialidades estaban vacías. Sin embargo, faltan puestos de auxiliares adminitrativo, ordenanzas, limpiadoras o personal de cocina en los colegios e institutos, hasta el punto de que la situación llega a ser caótica, en algunos casos.

El sindicato denunció ayer que, hasta la fecha, la Junta mantiene vacantes 76 puestos en los centros públicos de la provincia, que no se cubren las bajas, ni las jubilaciones ni los traslados. Que hay centros que prestan a otros su propio personal, por lo que el problema se extiende y reproduce, y que la presión llega a ser insoportable, ya que estos puestos desiertos se suman a la histórica insuficiencias de puestos RPT que viven muchos colegios.

El secretario general de Enseñanza de CCOO en Málaga, Félix Martín, criticó que la Consejería de Educación «se escuda en que este trabajo no es tan visible a los ojos de los ciudadanos, y por tanto, tiene menos repercusión social, para no cubrirlos». Solo se preocupa por poner solución, según Martín, cuando los casos son extremos, como cuando en el CEIP Virgen del Carmen, de Estepona, se tuvo que recurrir a una hamburguesería para que sirviera el menú escolar que no pudo preparar el personal de cocina, por ser insuficiente.

Además, la carga de trabajo que tienen que asumir los empleados les obliga, en algunos casos, a tener que darse de baja. «Hay situaciones en que dos limpiadores tienen que hacer la faena de cinco en un instituto», puso Martín como ejemplo.

Gloria Pérez, responsable del Sector de Laborales del sincicato, por su parte, lamentó la compleja tramitación burocrática para por cubrir este tipo de plazas. «Si esta misma burocracia se aplicara al personal docente, habría alumnos que estarían sin dar clases buena parte del curso escolar», señaló Pérez, que critica la «nula consideración» de la Administración educativa hacia el personal de administración y servicios.

En el caso de las bolsas de profesores, algo que Martín califica de «extrema gravedad», la oficina del Defensor del Pueblo ha anunciado su intención de actuar de oficio. CCOO afea a la consejera su falta de diligencia por resolver «tarde y mal» un asunto que los sindicatos llevan advirtiendo desde el pasado curso. Esta situación afectó a centros como el IES María Zambrano, de Torre del Mar, donde los alumnos de un ciclo formativo solo daban 9 horas de clase de las 30 semanales lectivas por la ausencia de dos profesores.