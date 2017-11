República Victoriana, el 'procès' catalán con aroma victoriano

Hace escasamente cinco días el barrio de la Victoria se ha rebelado contra el "opresor" Distrito Centro. Lo ha hecho a través de Twitter, con una cuenta llamada @repvictoriana parodiando el secesionismo independentista catalán que se está viviendo estos días.



La sede oficial del Parlamento Victoriano será el antiguo consulado alemán situado en la calle Compás de La Victoria y su territorio comprende desde el Camino Nuevo hasta la plaza de La Merced y desde Pinosol hasta Fuenteolletas, así como lo han manifestado en su perfil. Además, han diseñado una bandera con el lema de "chupa y tira", una denominación clásica de este barrio malagueño.



Entre las reivindicaciones aclamadas, los vecinos piden a la ONU la anexión de Gibralfaro y la Alcazaba alegando propiedad previa y derechos históricos. También aseguran que urge tomar medidas y ejecutar un plan integral de limpieza en el barrio. Asimismo, la intención es fomentar las tradiciones del barrio como establecer el gazpacho como plato oficial y de obligado consumo los martes.



De este modo, han animado a las empresas a reconocer la nueva república. "Ni qué decir tiene que nuestras puertas están abiertas a toda empresa que se sienta identificada con este movimiento. Las de langostinos, lomo en manteca, vinos y champán tendrán un tratamiento especial".



Además, este 19 de noviembre preparan una consulta a modo de referéndum y están habilitando webs de votaciones para los victorianos que se encuentran en el extranjero. De cara al 19N, la Asamblea espera la máxima participación y difusión: "Deseamos un comportamiento ejemplar de todos los 'victorianers' y de todos aquellos que se unan a nosotros en esta noble exhibición de virtudes democráticas".



El movimiento que ha generado en Twitter ha sido considerable, organizando el envío de fotos de una vela en apoyo de sus reclamaciones, creando otras cuentas de apoyo y con innumerables retuits en sus mensajes. Incluso ha aparecido la cuenta @paisperchelero, como una réplica en el barrio cercano. Incluso se han puesto en contacto con Julian Assange para reclamar su apoyo y la concejala del Centro, Gemma del Corral, ha entrado en el juego.



Mr @JulianAssange : We are a neighborhood of Malaga, in the south of Spain, tired of enduring the centralist yoke of a town hall that does not represent us. Please help us.

Gud mornin i send a massage to 456 billion people empadronated in St Lazaro's Chuch and Gustavo's Gourmet Restaurant. You are not alone, you are more apretaíto than a flequillous boy at Obispos Square on saint monday, but the union is the force india. Camon @repvictoriana