Más calor, menos abrigos

Algunos comerciantes malagueños califican la situación de «nefasta» y tienen puestas sus esperanzas en la Navidad y el Black Friday, fechas en las que confían en que los beneficios económicos compensen las pérdidas de estos días. Los comerciantes, que intentan atraer a los compradores con descuentos, sí destacan las ventas a los turistas extranjeros.

En los últimos años, la prolongación del buen tiempo hasta el mes de noviembre e incluso diciembre ha provocado que los malagueños retrasen el momento de ponerse el abrigo. Un cambio que ha perjudicado a los comerciantes, que se han visto afectados económicamente.

Los testimonios coinciden. Jerónimo Díaz, encargado de la tienda Scalpers de la calle Larios, afirma que la bajas cifras en la venta de abrigos han afectado negativamente al negocio puesto que «si no hace frío, no se venden exteriores». Igualmente, María José Arenas, dependienta de Bimba y Lola, explica que las ventas van «muy mal» porque los malagueños no compran aún abrigos. Abel Arroyo, encargado de la tienda Emblems, apunta que las ventas son «nefastas». Cristina Alcaide, dependienta de 4x4 Woman, asegura que «las ventas han sido casi nulas en septiembre y octubre, en torno a un 10%». Sin embargo, explica que en agosto fueron bastante buenas, ya que «un 100% del avance de temporada se vendió».

Todos coinciden en que los extranjeros han sido sus principales compradores de abrigo. Jerónimo, de Scalpers, aclara que «hemos sacado algo de cara a los turistas, pero al cliente local es imposible debido a las temperaturas, son reacios a comprar exteriores». Abel, de Emblems, explica también que «algunos que se llevan abrigos son extranjeros». Por su parte, Laura Silva, dependienta de Barry & Scott, declara que «siempre estamos vendiendo abrigos para los extranjeros. Los tenemos desde agosto y los vendemos porque hay muchos extranjeros».



Promociones y descuentos

En cuanto a las medidas que se están tomando para contrarrestar las pérdidas económicas, Scalpers está intentando enfocar el producto exterior en escaparates y maniquís para darle salida: «Consiste en ponerle a los maniquís las prendas que no se venden, ya que así entran por los ojos. Si no vendemos prendas exteriores, intentamos incrementar la venta de otros productos como jerséis, polos y complementos», explica Jerónimo. En Bimba y Lola «tenemos una promoción de hace un mes llamada med-season, una serie de productos que tienen un descuento de hasta un 40% y con esa promoción llegamos hasta el invierno», describe María José. «En Emblems hemos puesto un 25% de descuento hasta el Black Friday», apunta Abel. En 4x4 Woman «si un producto no se vende bien, se opta por otros complementarios (chaquetas, blazers)». Sin embargo, Cristina Alcaide asegura que no ha habido pérdidas puesto que «el abrigo no es el producto estrella».

En el caso de Barry & Scott, Laura expone que «tenemos ofertas todo el año», como la actual por la que se ofrece la posibilidad de que el cliente se lleve dos prendas sólo por un euro más.

A pesar de la difícil situación, el sector confía en que el Black Friday, que se celebra el viernes 24, y la Navidad sirvan para aumentar las ventas. Así lo indica el presidente de la Federación de Comercio de Málaga, Enrique Gil, que apunta que ambas fechas hacen que la facturación anual aumente hasta un 30%.

Sobre el Black Friday, hay división de opiniones entre los comerciantes. Emblems espera que sirva para que la gente empiece a hacer sus compras de Reyes y el encargado de Scalpers declara que esperan recuperar las pérdidas de este periodo gracias a esta fecha. Sin embargo, la dependienta de 4x4 Women indica que «el Black Friday sirve para las grandes superficies, que tienen grandes cantidades de stock en tienda», pero no tanto para el comercio mediano.