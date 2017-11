Recuerdan que el agua de Miraflores de El Palo "aun no es apta para beber"

Los responsables de la entidad urbanística de conservación de Miraflores del Palo han salido al paso de cierta confusión que se ha generado tras restablecer el suministro de agua a la urbanización, aclarando de manera inequívoca que el agua que reciben las viviendas "no es apta para el consumo" y por tanto no debe ser ingerida por personas o animales. Los responsables advierten que, aunque se está restableciendo el servicio el agua "no se podrá utilizar para beber o para guisar", hasta que la administración competente certifique su potabilidad.

En su escrito dirigido a los vecinos y a la opinión pública recuerdan que a día de hoy jueves se sigue procediendo a la limpieza "de todo el sistema de distribución de agua, con la colaboración de Emasa" y que la limpieza de "toda" la red se está "efectuando por tramos".

El restablecimiento del servicio del agua a todas las viviendas aun no es completo ya que las casas ubicadas en la parte más alta de la urbanización aun carecen del servicio. Ello se debe, según explican en la entidad urbanistica, a que la restitución del servicio se está haciento "paulatinamente", dependiendo de la limpieza de la red y de "la presión suficiente para la impulsión a los depósitos más altos".