El PSOE acusa al PP de favorecer a un exconcejal con contratos menores

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, denunció ayer que el equipo de gobierno de la institución provincial ha realizado un total de 15 contratos menores «a dedo» con Santiago Martín, exconcejal del PP de Mijas. Se trata del edil que dimitió por la presunta compra de un concejal de Costa del Sol Sí Puede. Conejo recordó que hace algo más de un mes constataron que la Diputación había realizado, según los datos disponibles en el portal de Transparencia de la institución, cinco contratos menores con el restaurante del exconcejal del PP por valor de casi 5.000 euros para proporcionar comidas a mayores participantes en un programa provincial. Entonces, solicitaron información pidiendo copia de cada una de las facturas desde 2011 de cualquier área de la institución con este exedil mijeño.

Tras recibir la documentación facilitada por el equipo de gobierno, los socialistas han comprobado que no han sido cinco las contrataciones sino un total de 15 por valor de 13.177,95 euros. Pero, «lo más grave», según Conejo, es que once de ellas se han llevado a cabo cuando Martín ya había dimitido y se había iniciado el procedimiento judicial por el caso Mijas. La primera conclusión, apuntó Conejo, es que el portal de Transparencia de la Diputación de Málaga «no es nada transparente», al no coincidir con las facturas oficiales remitidas al Grupo Socialista. Conejo criticó que las 15 facturas son de la Delegación de Servicios Sociales y Centros Asistenciales, que dirige Lourdes Burgos, a su vez, concejala del PP en el Ayuntamiento de Mijas. «Burgos ha sido la que directamente ha contratado hasta en 15 ocasiones con este dirigente del PP, que es su compañero en el PP de Mijas, y lo más grave es que once de esos 15 contratos se hicieron una vez ya se conocía el intento de compra del concejal de Podemos», subrayó el socialista.

La opción más barata

El PP aseguró que se acudió al restaurante de Martín por ser la opción más barata. Así lo explicó por la tarde la propia Burgos, negando que exista cualquier tipo de «red clientelar o enchufismo». Recalcó, en este sentido, que la Diputación necesitaba un restaurante que cumpliera con unos requisitos específicos. Un salón para 55 personas y una capacidad para ofrecer 55 menús por menos de 17 euros. También recordó que dentro del programa denominado como Conoce tu provincia se han realizado 17 excursiones y en seis de ellas los mayores han acudido a otro restaurante por no haber disponibilidad en el de Martín. Burgos pidió, además, que no se mezcle un programa de «muy bonito» con otras guerras.