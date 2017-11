Solo un 10% de los perros de Málaga cuentan con el registro de ADN

El pasado 31 de octubre finalizó el plazo voluntario de registro del ADN canino. Hasta esa fecha, tan solo 10.000 de los 100.000 perros censados en Málaga habían completado el proceso registro municipal, según los datos aportados por el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez.

La iniciativa del Ayuntamiento de Málaga consiste en sustraer una muestra de sangre del animal y entregar al dueño una identificación para evitar el maltrato, abandono y la no recogida de los excrementos. Será prorrogada hasta el 31 de diciembre.

El motivo del aplazamiento es debido a la alta demanda a última hora de veterinarios para realizar la identificación. El concejal Raúl Jiménez señaló que el Colegio de Veterinarios de Málaga había pedido ese aplazamiento para poder realizar correctamente el registro.

El edil opina que esta campaña funcionará muy bien porque, entre otras cuestiones, reduce el abandono animal. La intención es sustituir al microchip existente ya que este se puede arrancar y el ADN es «imposible de sustituir», afirma Raúl Jiménez.

Lizardo Moral, oficial mayor del Colegio de Veterinarios de Málaga, cree que «este sistema complementa la identificación con microchip y aporta algo más de seguridad».

Carmen Manzano, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales, por su parte, considera que es un sistema mucho más moderno que la tecnología actual y que evitaría el maltrato y abandono siempre que los perros tengan el microchip, «porque si no es imposible de identificar».

También cree que es una medida que se debería haber «consensuado» con la Junta de Andalucía a nivel autonómico y que en el momento en el que al perro se le implanta el microchip se la debe añadir el registro del ADN. De esta manera, el control de los animales sería «total», explica Manzano, ya que según sus declaraciones los perros no «chipados» suponen un riesgo para los habitantes del municipio al no estar vacunados de la rabia y otras enfermedades.

Según Raúl Jiménez, la recepción de la campaña por parte de los dueños ha sido vista como algo «positivo», y no sólo por ellos sino por parte de la ciudadanía, aunque también apunta a que hay dudas. Sin embargo, Carmen Manzano aclara que a los dueños con los que ha tenido contacto «lo que más les ha molestado es el importe económico que supone la vacuna si se tiene más de un perro» y el malestar con aquellos propietarios que no tienen a sus perros con el microchip y que ni se molestan en tener una convivencia.

La única medida que está llevando a cabo la Policía Local, en estos momentos, es la de advertir al dueño de que tiene que realizar el registro antes del plazo límite. Además, Jiménez explica que la sanción que se llevará a cabo por no tener la acreditación del ADN será la misma que por no recoger excrementos, 210 euros. Si el dueño es reincidente, la multa podría llegar hasta los 500 euros. Una vez fuera del plazo voluntario, la sanción será de la misma más el importe de la vacuna, 35 euros. A pesar de todo, el concejal hace hincapié en que «no se trata de una campaña masiva para sancionar, sino que se trata de que hay grandes posibilidades de que te sancionen si no recoges los excrementos».

La prueba tiene un coste de 35 euros y se puede realizar en cualquier veterinario o acudir al Colegio de Veterinarios. El Ayuntamiento, explica Jiménez, tiene una partida de 200.000 euros para ayudar a quienes tienen problemas económicos. Todos aquellos dueños que se encuentren en desempleo podrá obtener un bono en las Juntas Municipales del Distrito con el que pagar al veterinario. Posteriormente, recibirán una chapa y un carné de identidad.

Esta campaña ha traspasado las fronteras de la capital. Municipios como Rincón de la Victoria han puesto ya en macha este registro y otras localidades como Benalmádena, Alhaurín, Estepona y Ojén han mostrado interés en desarrollar esta iniciativa.

Asimismo, el concejal aseguró a este periódico que no cree que se amplíe de nuevo el plazo y que se puede realizar fuera del periodo permitido, pero que el dueño corre el riesgo de que si es detenido por la Policía Local tenga que abonar la sanción.